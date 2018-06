ડિપ્રેશન એક ગંભીર બીમારી છે, તેનાથી બચવા સમજી લો આટલી બાબતો

હેલ્થ ડેસ્ક: દર વર્ષે 10 મિલિયનથી વધુ ભારતીયો ડિપ્રેશનનો શિકાર બને છે. આ એક ગંભીર બીમારી છે, જેના કારણે વ્યક્તિના માનસિક અને શારીરિક આરોગ્યને ગંભીર અસરો પહોંચે છે. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેન્ટલ હેલ્થ એન્ડ ન્યુરો સાયન્સીસના અંદાજ મુજબ ભારતમાં લગભગ 150 મિલિયન લોકો એક કે તેનાથી વધુ માનસિક આરોગ્યની સ્થિતિનો સામનો કરે છે. પુખ્તવયના લોકોમાં માનસિક વિકારનું પ્રમાણ 10.6 ટકા જેટલું છે.

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ડબલ્યુએચઓ)ના જણાવ્યા અનુસાર ડિપ્રેશનને કારણે વિશ્વભરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો અનેક બાબતોમાં અક્ષમ બની રહ્યા છે અને જો આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો વ્યક્તિ લાંબાગાળે આત્મહત્યા તરફ દોરવાઈ જાય છે. મહત્ત્વપૂર્ણ એ છે કે ડિપ્રેશનની સારવાર શક્ય છે અને તેના માટે તબીબી દેખરેખ અને મહત્તમ કાળજીની જરૂરિયાત હોય છે.

ડિપ્રેશન શું છે?

જો વ્યક્તિ બે સપ્તાહથી વધુ સમય ઉદાસીનતા, બેચેની, સુસ્તતાનો અનુભવ કરે તો તબીબી ભાષામાં તેને ડિપ્રેશન કહી શકાય. વહેલા નિદાનથી વ્યક્તિને ડિપ્રેશનમાંથી બહાર લાવી શકાય છે. વ્યક્તિ ડિપ્રેશનમાં સરી પડે તે પહેલાં નિયમિત બોડી ચેકઅપની સાથે-સાથે તેની માનસિક અવસ્થાની તપાસ કરાવવી ઉપયોગી બની રહે છે. ડિપ્રેશનથી માનસિક જ નહીં પણ શારીરિક નુકસાન પણ થાય છે

ઉલ્લેખનીય છે કે ડિપ્રેશનની સમસ્યા માત્ર માનસિક આરોગ્ય સુધી સિમિત નથી, પરંતુ તેનાથી વ્યક્તિની શારીરિક સુખાકારીને પણ નુકસાન પહોંચે છે. હાઇ બ્લડપ્રેશર, ડાયાબિટીસ, રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ડિસીઝ, કેન્સર, અસ્થમા વગેરે જેવી બીમારીથી પીડાતા દર્દીઓને ડિપ્રેશન થવાનું જોખમ વધુ રહેલું છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ વ્યક્તિએ બાયપાસ સર્જરી કરાવી હોય તો તેને ડિપ્રેશન થવાની સંભાવનાઓ સામાન્ય વ્યક્તિ કરતા 30થી 40 ટકા જેટલી વધુ રહેલી છે. આ સંજોગોમાં ડિપ્રેશનની સારવાર કરવી જરૂરી બને છે, કારણ કે તેનાથી વ્યક્તિના આરોગ્યમાં સુધારા ઉપર સારી અસર પેદા થાય છે.

છેલ્લા એક દાયકામાં માનસિક બીમારીઓ સંબંધિત સામાજિક વિચારો અને માનસિકતામાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે. હવે લોકોમાં ડિપ્રેશનની સમસ્યા પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ પેદા થયો છે અને તેઓ બીમારીના ઉપચાર માટે આગળ આવી રહ્યા છે. જોકે, હજી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો ડિપ્રેશનનાં લક્ષણો વિશે અજાણ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને ડિપ્રેશન થઈ શકે છે. આ સંજોગોમાં સ્વ નિદાન અને તબીબી તપાસથી ડિપ્રેશન અંગે અગોતરી જાણકારી ચોક્કસ મેળવી શકાય છે.

સારવાર

લોકોને પ્રાઇમરી કેર ઇવેલ્યુએશન ઓફ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર્સ (પ્રાઇમ-એમડી) જેવા માધ્યમોથી સ્વ નિદાન માટે જાગૃત કરવા જોઈએ. પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન્સને મુખ્યત્વે પુખ્તવયના લોકોમાં જોવા મળતા માનસિક બીમારીનું સચોટ નિદાન કરવામાં મદદરૂપ બને તે પ્રકારે પ્રાઇમ-એમડી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. એક 12 પાનાની ક્લિનિકલ ઇવેલ્યુએશન ગાઇડ(સીઇજી)માં 25 પ્રશ્નો હોય છે, જે દ્વારા ફિઝિશિયન્સ માનસિક બીમારીના ચાર ગ્રૂપ (મૂડ, અસ્વસ્થતા, આલ્કોહોલ અને સોમેટોફર્મ) તથા આહાર સંબંધિત સમસ્યાઓની તપાસ કરી શકે છે. આ પ્રશ્નો છેલ્લા એક મહિના દરમિયાનનાં લક્ષણો અને સંકેતોની આકારણી કરે છે તથા એક પ્રશ્નમાં દર્દીના એકંદર આરોગ્ય સંબંધિત હોય છે. ડિપ્રેશનના સંભવિત દર્દી પ્રશ્નાવલી ભરી શકે છે અને પ્રાઇમરી કેર ફિઝિશિયન્સની સલાહ પણ લઈ શકે છે. આ ઉપરાંત વ્યક્તિની આરોગ્ય તપાસના ભાગરૂપે મનોવૈજ્ઞાનિક તપાસને પણ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

એક અવલોકન મુજબ મુખ્યત્વે 25થી 45 અને 60થી 70 વર્ષની વયજૂથના લોકોમાં ડિપ્રેશનનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. ઉપરોક્ત વયજૂથની વ્યક્તિઓમાં ડિપ્રેશનનાં લક્ષણો જોવા મળે છે કે નહીં તે અંગે પરિવારજનોએ પણ વિશેષ કાળજી રાખવી સલાહભર્યું છે. આનાથી ડિપ્રેશનની પ્રારંભિક તબક્કે ઓળખ કરી શકાશે તથા તેની પ્રતિકૂળ અસરોને પણ રોકી શકાશે. ડો. ગોપાલ ભાટિયા સાઇકિયાટ્રિસ્ટ અને ક્લિનિકલ પેથોલોજીસ્ટ, અમદાવાદ

