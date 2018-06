રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવી હોય તો ડાયટમાં ખાઓ આ હેલ્ધી વસ્તુઓ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ઇમ્યુન સિસ્ટમ એટલે કે રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા શરીરને કોઈ પણ પ્રકારના ચેપથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. ઇમ્યુન સિસ્ટમ નબળી હોવાથી ઘણાં પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને રોગો થવાનો ખતરો વધી જાય છે. જેમ કે શરદી-સળેખમ, સાઇનસ, ક્રોનિક ઇન્ફેક્શન, ધૂળથી એલર્જી, ડાયેરિયા જેવા રોગ થઈ શકે છે. તો આજે જાણો ઈમ્યુન સિસ્મટને વધારવાના ઉપાયો.

રોગપ્રતિકારક વધારવાના ઉપાય

-એક વ્યવસ્થિત દિનચર્યા મુજબ ચાલવું અને તાણનો ઉકેલ કાઢવો, વિટામિન અને મિનરલ્સથી ભરપૂર આહારનું સેવન કરવું જોઈએ, જે ઇમ્યુનિટીને મજબૂત કરવામાં મદદ કરે છે. લીલાં શાકભાજી, ફળો અને સૂકા મેવા ખાવા.

-ગ્રીન ટી અને બ્લેક ટી બંન્ને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે લાભદાયી છે, પરંતુ દિવસમાં એક કે બે કપ જ પીવા જોઈએ. વધુ પ્રમાણમાં સેવન કરવાથી નુકસાન થાય છે.

-કાચું લસણ ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, તેમાં પૂરતા પ્રમાણમાં એલિસિન, ઝિંક, સલ્ફર, સેલેનિયમ અને વિટામિન એ તેમજ ઈ હોય છે.

-દહીંના સેવનથી પણ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. દહીંને કારણે પાચનતંત્રની કાર્યક્ષમતા સારી રહે છે. -જવમાં પૂરતાં પ્રમાણમાં ફાઇબર ઉપરાંત તેમાં એન્ટી-માઇક્રોબિયલ ગુણ પણ હોય છે. દરરોજ જવનું સેવન કરવાથી રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા મજબૂત બને છે.

-વિટામિન ડી શરીર માટે ઉપયોગી છે. તે રોગ સામે લડવાની તાકાત આપે છે. હાડકાંને મજબૂત બનાવી રાખવા માટે અને હૃદય સંબંધી રોગને દૂર રાખવા માટે વિટામિન ડી લેવું બહુ જરૂરી છે.

-વિટામિન સીનું સેવન ચેપી રોગ સામે રક્ષણ માટે ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. લીંબુ અને આમળાંમાં વિટામિન સી પૂરતા પ્રમાણમાં હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે.

Chances are you may have a weak immune system. The immune system is the most important system of the body when it comes to preventing diseases. ... However, problems with the immune system can lead to illnesses and infections. So know what happen when your immune system is weak