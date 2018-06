પ્રાણાયામ કરવા માટે બે નસકોરાં શા માટે હોય છે? આ વિજ્ઞાનની પાછળ શો તર્ક છે?

હેલ્થ ડેસ્ક: પ્રાણ એટલે કે શરીરને ચલાવાની શક્તિ. પ્રાણ એટલે ‘ફોર્સ ઑફ લાઇન’. પ્રાણથી જ બધું છે અને આ જ પ્રાણ યોગ દ્વારા પ્રદીપ્ત થાય છે. પ્રાણને શ્વાસ માની બેસવાની ભૂલ ક્યારેય ન કરવી જોઈએ, પણ શ્વાસના આશ્રયથી જ પ્રાણ પણ છે. પ્રાણ માટે શ્વાસ જરૂરી છે અને આ શ્વાસને સંતુલિત રીતે લઈને પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે.

પ્રાણ+આયામ, એટલે કે પ્રાણનો વિસ્તાર વધારવાનું કાર્ય

નાકનો ડાબો ભાગ

મેડિકલ સાયન્સના મતે ડર અને ક્રોધ ઉદભવે

લાગણીઓને મેડિકલ સાયન્સ નથી માનતું, પણ હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલે સિમ્પેથેટિક નર્વ વિશે કહ્યું છે કે તે ‘ફ્લાઇટ અને ફાઇટ’, બંને વિશે નિર્ણય આપે છે. એટલે કે ડર પણ લાગશે અને ક્રોધ પણ આવશે. આ જ નાડીના કારણે લાર ઓછી બને છે, મ્યૂકસ ઘટે છે. આંતરડાંમાં ગતિશીલતા મંદ હોય છે. લિવરમાં ગ્લાયકોઝોનમાંથી ગ્લુકોઝ બનાવવાનું તેનું જ કામ છે, તેના કારણે યુરિન સીક્રિશન પ્રભાવિત થાય છે. ધબકારા ઝડપી બને છે.

આયુર્વેદ આને ચંદ્રનાડી કહે છે

આયુર્વેદના મતે આ ચંદ્ર નાડી છે. ચંદ્ર નાડી એટલે શીતળતાનું પ્રતીક. શીતળતા એટલે જેનો સંબંધ કફ સાથે હોય છે. આ નાસિકાછિદ્રના માધ્યમથી જ વધેલા બ્લડપ્રેશરને અંકુશિત કરી શકાય છે. ચંદ્ર નાડી હોવાની સાથે તે મન પર કામ કરનારી નાડી પણ છે.

શું કરી શકે છે આ નાડી?

-શરીરને ઠંડુ કરે છે. તેમાં ધ્યાન એ રહેવું જોઈએ કે જો આ નાડી વધારે સક્રીય થાય, તો શરીર મંદ પડી જાય છે.

-ડિપ્રેશન માટે પણ આ જ નાડી જવાબદાર છે. ક્રોધ, આળસ, તેના અંતુલનના કારણે જ આવે છે.

યોગશાસ્ત્ર શરીરના આ ભાગને ઇડા કહે છે

-ડાબા નસકોરાં સાથે જોડાયેલી આ નાડીને ઇડા કહેવામાં આવે છે. ઇડા એટલે કાળી. જે સ્વરૂપ કાળીનું છે, એ જ કાર્ય આ નાડી કરે છે. ચરમ વાત્સ્ય અને તીવ્ર ઉદ્વેગ. યોગમાં દરેક અભ્યાસ પહેલાં ડાબી તરફથી કરવાનો નિયમ છે.

-આવું એટલા માટે કારણ કે પહેલાં મનને સાધશો, ત્યારે જ બુદ્ધિ સધાશે.

આ અસર દેખાય છે

આ નાડીનો પ્રભાવ એ રહે છે કે તેના સક્રિય થવાથી લોકો ભાવાવેશમાં રહે છે. આવા લોકોને રડવું ઝડપથી આવે છે અને ઝડપથી તેઓ ખડખડાટ હસી પણ પડે છે. મનમાં ઉથલપાથલ ચાલતી રહે છે.

આ છિદ્રથી પહેલા પ્રાણાયામ કરો

આ નાડી શાંતિથી બેસવા નથી દેતી. એટલા માટે શરીરના ડાબા ભાગને આસન, પ્રાણાયામથી સાધો છો. જો આને કાબૂ કરવામાં ન આવે, તો ધ્યાન શક્ય નથી. બરોબર એવી જ રીતે જેમ ભારે સળેખમ કંઈક કરવા ન દે.

આસન જે આને સક્રિય કરી દે છે શરીરના ડાબા ભાગને સક્રિય કરનારા મુખ્ય આસનોમાં સૂર્ય નમસ્કાર છે. જો આ ભાગ શિથિલ છે, તો ધનુરાસન, ઉષ્ટ્રાસન, ચક્રાસન તેને સક્રિય કરી શકે છે. એટલે કે છાતી પર અસર કરનારા જેટલા પણ આસનો છે, તે આને ખોલી શકે તેમ છે. કારણ કે આ તમામ આસનોમાં વધારાનો શ્વાસ રોકાય છે.

આ રીતે ખૂલશે નાસિકા

જે આસનો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, તેમાં બંને હાથ અને ખભાનો પ્રયોગ થાય છે. તેમાં ખભાથી મસ્તિષ્ક સુધી બંને બાજુ જતી કેરોટિડ આર્ટરી ખૂલે છે અને બંને નસકોરાં ખૂલી જાય છે. જે લોકોનું નાક બંધ છે, તે ખૂલી જાય છે.

આ પ્રાણાયામ ન કરવા જે લોકોની આ નાડી વધારે સમય સુધી સક્રિય રહે છે, તેમને કફ રહે છે. એટલા માટે શરીરને ઠંડું કરનારા શીતલી અને શીતકારી પ્રાણાયામ ન કરવા જોઈએ. ઇડા નાડી વધારે ચાલવાથી કેવો સ્વભાવ થઈ જાય છે?

જે લોકોનું ડાબું નસકોરું વધારે સક્રિય હોય છે, તે અંતર્મુખી હોય છે. આ નાડી જો એક -દોઢ કલાકથી વધારે ચાલે તો સમજી લેવાનું કે શરીરમાં ક્યાંક ગરબડ છે. ડાબા નસકોરાંથી લેવાતો શ્વાસ મસ્તિષ્કની જમણી બાજુને પ્રભાવિત કરે છે. આવા લોકો લાગણીશીલ વધારે હોય છે, તેઓ ખૂબ ઝડપથી અફસોસ પામે છે અને કોઈના પણ દ્વારા દબાવી શકાય તેમ છે.

શું પ્રાણ એક જ છે ?

સૌથી મોટી વાત એ છે કે બંને નસકોરાં એક સાથે નથી ચાલતાં. માત્ર સંધિકાળમાં ચાલે છે. જો જમણું નસકોરું બંધ હોય, તો ડાબું ચાલું રહેશે અને ડાબું બંધ હોય, તો જમણું નસકોરું ચાલતું રહેશે. યોગના કારણે બંને નાસિકાછિદ્રો ખૂલી જશે અને બંનેથી શ્વાસ અંદર જશે, જે જીવનદાયિ પ્રાણને તૈયાર કરે છે. પ્રાણ પણ પાંચ પ્રકારના છે. પાંચ ઉપપ્રાણ પણ છે- જેમ કે, છીંક, ઓડકાર, બગાસું, હેડકી અને ખંજવાળ.

1. પ્રાણ 2. અપાન 3. સમાન 4. ઉદાન 5. વ્યાન

તેના પાંચ ઉપ-પ્રાણ પણ છે- નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત અને ધનંજય

પ્રાણ ક્યાં રહે છે?

નસકોરાથી માંડીને હૃદય સુધીનો વિસ્તાર પ્રાણનો હોય છે. આંખો, કાન, મોઢું આ જ પ્રાણ વડે કાર્ય કરે છે. એ તમામ પ્રાણોના રાજા છે. રાજાની જેમ તે બીજા પ્રાણોને વિવિધ કામ સોંપે છે.

અપાન ક્યાં રહે છે?

તે શરીરના નીચલા ભાગનો વાયુ છે, ખરાબ વાયુ. નાભિથી માંડીને પગ સુધી.

સમાન ક્યાં રહે છે?

તે હૃદયથી માંડીને નાભિની વચ્ચે રહે છે. ભોજન પચાવવાનું કામ કરે છે. તેનાથી જ અનાજમાં રસ, લોહી અને ધાતુ બને છે.

ઉદાન ક્યાં રહે છે?

કંઠથી મસ્તિષ્ક સુધી. તેનાથી જ અવાજ નીકળે છે. વમન પણ તે જ કરે છે.

વ્યાન ક્યાં રહે છે?

આખા શરીરમાં હોય છે. રક્ત સંચરણ અને પ્રાણની આવ-જાનું કામ તેનું છે.

