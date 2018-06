આ 10 નેચરલ ટિપ્સ અપનાવી કંટ્રોલ કરી શકો છો હાઇ અને લો બ્લડ પ્રેશર

હેલ્થ ડેસ્કઃ દરેક વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશર દિવસમાં અનેક વખત બદલાતું હોય છે. કોઈ એવો આંકડો નથી જેને પરફેક્ટ કહી શકાય. જે બ્લડ પ્રેશર કોઈ એક વ્યક્તિ માટે ઓછું હશે તો બીજી વ્યક્તિ માટે સામાન્ય પણ હોય શકે છે. પરંતુ બ્લડ પ્રેશરનું એકદમ ઓછું અથવા વધુ હોવું બંને જ જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ઉંમરની સાથે બ્લડ પ્રેશર એક સામાન્ય સમસ્યા છે. પરંતુ એક સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવીને તેને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે. ડો. સંજીવ અગ્રવાલ, એમડી ઈન્ટરનલ મેડિસિન, ડીએમ કાર્ડિયોલોજી, સરોજ હોસ્પિટલ નવી દિલ્હી પાસે જાણીએ હાઇ અને લો બ્લડ પ્રેશરને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય. હાઇ બ્લડ પ્રેશર હોય તો શું કરવું લીંબુ

સવારે ખાલી પેટ એક ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં અડધું લીંબુ નિચોવીને પીવો અથવા બપોરે જમ્યાં પછી એક ગ્લાસ લીંબુ પાણી પી લો. લીંબુ બ્લડ વેસલ્સને સોફ્ટ રાખે છે. લસણ

કાચા લસણને સલાડની સાથે અથવા શાકની સાથે ખાઓ. લસણ નાઇટ્રિક-ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન-સલ્ફાઇડના નિર્માણને સ્ટીમ્યૂલેટ કરીને બ્લડ વેસલ્સને રિલેક્સ રાખે છે. કેળાં

આ પોટેશિયમનો સારો સ્ત્રોત છે, જે સોડિયમના પ્રભાવને ઘટાડે છે. બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. દરરોજ 1 અથવા 2 કેળાં ખાવા જોઈએ. નારિયેળ પાણી

આ સિસ્ટોલિક પ્રેશરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. દિવસમાં એક નારિયેળ પાણી જરૂર પીવો. જો તેને સવારે ખાલી પેટ પી શકો તો વધુ સારું રહેશે. લો બ્લડ પ્રેશર હોય તો શું કરવું - એક કપ શક્કરિયાંનું જ્યૂસ દિવસમાં 2 વખત પીવો. આ લો બ્લડ પ્રેશરનો સારો સારો ઘરેલૂ ઉપાય છે. - માટીના વાસણમાં 32 કિસમિસ નાખો. વાસણને પાણીથી આખું ભરી દો. સવારે ખાલી પેટ તેને એક-એક કરીને ચાવો. પછી તે પાણી પણ પી લો. - તુલસીના 10-15 પાનને વાટીને તેનો રસ કાઢી લો. તેને એક ચમચી મધની સાથે ખાલી પેટ ખાઓ. - સાત બદામ રાતના પલાળી લો. સવારે તેની છાલ કાઢીને વાટી લો અને દૂધમાં થોડી વાર ઉકાળો. તેને નવશેકું પીવું. - કેફીન યુક્ત પીણાં જેમ કે કોફી પણ લો બ્લડ પ્રેશરમાં ખૂબ ફાયદેમંદ સાબિત થાય છે. આ બ્લડ પ્રેશર ઝડપથી વધારી દે છે. પરંતુ હાઇ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓએ તેના સેવનથી બચવું જોઈએ. - ડિહાઇડ્રેશન પણ લો બ્લડ પ્રેશરનું કારણ બની શકે છે, તેથી પૂરતું પાણી પીવું જોઈએ આ પણ વાંચોઃ- ખાવાનું બંધ કર્યા વિના 4 દિવસમાં જ ઘટાડો 3 કિલો વજન, આ છે ડાયટ પ્લાન

