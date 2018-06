આયુર્વેદ પ્રમાણે પાણી પીશો તો કરશે દવાનું કામ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ અમદાવાદમાં પારો 40 ડિગ્રીને પાર છે. બધા લોકો સલાહ આપતા હોય છે કે ખૂબ જ ગરમીમાં શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવું જોઇએ આથી પૂરતું પાણી પીવું જોઇએ. રોજના 8 ગ્લાસ પાણી તો અચૂક પીવું જોઇએ, પરંતુ તમે પાણી પીવાની યોગ્ય રીત, પીવાનો સમય અને પ્રમાણ વિશે જાણો છો? આયુર્વેદમાં પાણી કેવી રીતે પીવું જોઇએ તે અંગે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે કેટલા પ્રમાણમાં અને ક્યારે પાણી પીવાથી શરીરને ફાયદો થાય છે. આયુર્વેદ અનુસાર પાણી પીવાની રીતઃ

- સવારે ઉઠ્યા પછી મોં ધોયા વિના 2 ગ્લાસ પાણી પીવું. આમ કરવાથી આંતરિક અંગો એક્ટિવ થશે અને આંતરિક સફાઇ થશે.

- એક્સર્સાઇઝ કરો તેની 10 મિનિટ પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવું. જેથી એક્સર્સાઇઝ વખતે ડિહાઇડ્રેશનનો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય.

- એક્સર્સાઇઝ કર્યા પછી 20 મિનિટ બાદ 2 ગ્લાસ પાણી પીવું. જેથી બોડી હાઇડ્રેટ રહેશે.

- ચા કે કોફી પીતાં પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવું. તેનાથી શરીરનું pH લેવલ બેલેન્સ રહેશે અને એસિડિટી નહીં થાય.

- ન્હાતા પહેલા એક ગ્લાસ પાણી પીવું. જેથી હાઇ બ્લડપ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેશે.

- જમવાની 30 મિનિટ પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવું. તેનાથી ડાયજેશન સારું રહેશે.

- જમતી વખતે 1-2 ઘૂંટ પાણી પીવાથી ભોજન યોગ્ય રીતે પચે છે.

- સાંજના નાસ્તા પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવું. જેથી પેટ ભરેલું રહેશે અને તમે હેવી નાસ્તો કરવાથી બચશો.

- રાતે ઊંઘતા પહેલા 1 ગ્લાસ પાણી પીવું. આમ કરવાથી હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોક સામે રક્ષણ મળશે.

According to ayurveda book water is fluid, heavy, soft, vicious, cold, dense and cohesive. It brings molecules together.