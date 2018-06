કાનમાં રસી, બહેરાશ, જંતુ જવું, દુખાવા માટે, શ્રેષ્ઠ ઘરેલૂ નુસખા

હેલ્થ ડેસ્ક: વધી રહેલા ધ્વનિ પ્રદૂષણને લીધે લોકોને ઓછું સંભળાવવાની તકલીફમાં દિવસે ને દિવસે વધારો થઈ રહ્યો છે. ઇયરફોનમાં સતત ગીતો સાંભળવાથી લોકોમાં કાનની બીમારી થવાનું પ્રમાણ વધ્યું છે. જેમાં લોકોની બેદરકારીને લીધે કાનના રોગોનું વહેલાસર નિદાન થતું નથી પરિણામે દર્દીને બહેરાશનો ભોગ બનવું પડે છે. આજે આ લેખમાં અમે તમને કાન સંબંધી કેટલીક સમસ્યાઓના ઉપાય જણાવીશું.

કાનની બીમારીનાં લક્ષણો

-કાનમાં દુખાવો થવો

-કાનમાંથી પ્રવાહી જેવો પદાર્થ નીકળવો

-કાનમાં અવાજ આવવો

-કાન ઉપરાંત માથામાં દુખાવો થવો

-કાનમાં દુખાવાની સાથે ચક્કર આવવાં

કાનની સંભાળ

-કાનમાં સળી, પીન, દીવાસળી, ચાવી નાખીને ખોતરવું નહીં.

-કાનમાંથી પરુ આવતું હોય ત્યારે કાનમાં રૂ રાખવું.

-કાનમાં ધૂળ, કચરો કે પાણી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

-મોબાઇલનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળવો તેનાથી બહેરાશ આવી શકે છે.

-ઘોંઘાટવાળા વાતાવરણથી દૂર રહેવું.

-મશીનરી કે વધુ પડતા ઘોંઘાટમાં કામ કરવાનું થાય તો કાનમાં રૂનાં પૂમડાં ભરાવી રાખવાં.

-શરદી થાય ત્યારે કાનમાં ઇન્ફેક્શન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

-કાનમાં જીવજંતુ કે કોઇ વસ્તુ જતી રહે તો તરત તેને કાઢવી અથવા ડોક્ટર પાસે જવું.

-ઠંડા વાતાવરણમાં ખુલ્લા કાને ફરવું નહીં

બહેરાશ, કાનનો દુખાવો, કાનમાં જંતુ જાવું, કાનમાં પરુ થાય તો કરો આ ઉપાય

-ગાયના તાજા ગોમૂત્રમાં એક ચપટી સિંધવ મીઠું મેળવી દરરોજ કાનમાં નાખવાથી બહેરાશમાં લાભ થાય છે.

-સફેદ ડુંગળીના રસનાં ટીપાં રોજ બે વખત કાનમાં નાખવાથી બહેરાશ મટે છે.

-આદુનો રસ કાનમાં નાખવાથી કાનનો દુખાવો બહેરાપણું અને કાન બંધ થઇ ગયા હોય તો લાભ થાય છે.

-તુલસીના રસનાં ટીપાં કાનમાં નાખવાથી કાનનો દુખાવો અને સણકા મટે છે.

-સરસિયાનાં ટીપાં નાખવાથી કાનમાં કોઇ જીવજંતુ ગયું હોય તો મરી જાય છે.

-શુદ્ધ સરસિયું અથવા તલના તેલમાં લસણની કળીને ગરમ કરી એક ટીપું સવાર-સાંજ કાનમાં નાખવાખી પરુની સમસ્યા દૂર થાય છે.

-મધનાં ટીપાં કાનમાં નાખવાથી કાનમાં રસી થઇ હોય તો રાહત થાય છે.

Click here to know Ear problems: know various home remedies for many ear problems