બીમારીઓનો ખતરો ટાળવા ક્યારે અને કેવી રીતે કરશો પપૈયાના બીજનો ઉપયોગ?

હેલ્થ ડેસ્કઃ પપૈયાના ફાયદા વિશે તો મોટાભાગના લોકોને માહિતી હશે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેના બીજમાં પણ અનેક પોષક તત્વો હોય છે. તેમાં ફિઓન્યૂટ્રિઅન્ટ આઇસોથિયોસાઇનેટ, ફેનોલિકશ, ફ્લેવોનોઇડના સિવાય પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ રહેલું છે. તેના કારણે આ એક નેચરલ એન્ટિઓક્સીડેન્ટ, એન્ટિઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટિપેરાસિટિક અને એન્ટિબેક્ટેરિયલનું કામ કરે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. રામ શર્મા જણાવે છે તેના ફાયદા વિશે. પાચન તંત્ર રાખે છે સ્વસ્થ

એન્ટિઓક્સીડેન્ટ, એન્ટિઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટિપેરાસિટિક અને એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણ હોવાના કારણે આ પેટની સમસ્યામાં આરામ આપે છે. તેનાથી લિવરમાંથી નુકસાનકારક તત્વોને બહાર કાઢવામાં મદદ મળે છે. પેટના કૃમિ નષ્ટ કરવામાં કરે છે મદદ

પપૈયાના બીજ પ્રોટીઓલેયટિક એન્ઝાઇમનું કામ કરે છે જે પેટના કૃમિથી છુટકારો અપાવવામાં મદદ કરે છે. આ પેટમાં પરજીવીઓના ઇંડાને પણ ઉત્પન્ન નથી થતા દેતા. એક શોધ મુજબ પપૈયાના બીજ પેટની અંદર પરજીવીઓને નષ્ટ કરવાનું કામ કરે છે. કેન્સરથી બચાવ

એન્ટિઓક્સીડેન્ટ ગુણ હોવાના કારણે ટ્યૂમરને વધતા અટકાવે છે. તેમજ તેમાં ફિઓન્યૂટ્રિઅન્ટ આઇસોથિયોસાઇનેટ નામના તત્વ રહેલા હોય છે, જે કેન્સરની શક્યતા ઘટાડે છે. ઇન્ફેક્શન અથવા એલર્જીને રાખે છે દૂર

એન્ટિઓક્સીડેન્ટ, એન્ટિઇન્ફ્લામેટરી, એન્ટિપેરાસિટિક અને એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણોથી ભરપૂર હોવાના કારણે તેનાથી ઈન્ફેક્શન, સોજા અથવા હાથ-પગમાં થતા દુઃખાવામાં પણ આરામ મળે છે. કેવી રીતે ખાશો?

તમે તેના બીજને સુકાવીને વાટીને રાખી લો. તેને સલાડમાં નાખીને અથવા પાણીની સાથે રોજ 1 અથવા 2 ચમચી લો. ક્યારે ખાવા?

સવારે ખાલી પેટ ખાવા જોઈએ. ગર્ભવતી મહિલાઓએ અવોઇડ કરવું

પપૈયાના બીજ નેચરલ ગર્ભનિરોધકનું કામ કરે છે. એટલે ગર્ભવતી મહિલાઓએ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પપૈયા અથવા તેના બીજનું સેવન ન કરવું જોઈએ.

