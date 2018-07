આંખના રોગો હોય કે પેટની તકલીફો 1 ચમચી ત્રિફલા ચૂર્ણ ઝડપથી દૂર કરશે સમસ્યા

હેલ્થ ડેસ્ક: ત્રિફલા એક એવી આયુર્વેદિક ઔષધી છે જે શરીરની કાયાકલ્પ કરી શકે છે. જીવનભર સ્વસ્થ અને સશક્ત રહેવા માટે ત્રિફલા ચૂર્ણ અત્યંત કારગર અને ગુણકારી માનવામાં આવે છે. ત્રિફલા માત્ર કબજીયાત જ નહીં પણ નબળા શરીરને એનર્જી પૂરી પાડવા માટે પણ અક્સીર માનવામાં આવે છે. ત્રિફલા 3 હર્બ્સ હરડે, બહેડા અને આમળાનું કોમ્બિનેશન છે. ત્રિફલાને પાણી સાથે લેવાથી વધુ ફાયદા થાય છે. આ એક એન્ટીઓક્સીડેન્ટ છે જે બોડી સેલ્સને ડેમેજ થતાં બચાવે છે.

આયુર્વેદમાં આંખના રોગોમાં ‘ત્રિફલા ચૂર્ણ’નું વિશેષ મહત્વ છે. અડધી ચમચી ત્રિફળા ચૂર્ણ જો સવાર- સાંજ એક ચમચી મધ અથવા ઘી સાથે ચાટવામાં આવે અને ઉપર એક ગ્લાસ દૂધ પીવામાં આવે તો આંખની રતાશ, આંખ આવવી, આંજણી થવી, બળતરા થવી, ખંજવાળ આવવી, ઝાંખું દેખાવું, પાણી પડવું, સોજો થવો વગેરેમાં ફાયદો થાય છે. પાઇલ્સ, ત્વચાના રોગો, લોહીનો બગાડ, ન મટતાં ચાંદા વગેરે સમસ્યાઓમાં ત્રિફલાનું સેવન લાભકારી સિદ્ધ થાય છે. ત્રિફલાના ફાયદા વિશે જણાવી રહ્યાં છે અભૂમકા હર્બલ પ્રા.લી.ના ડિરેક્ટર ડો. દિપક આચાર્ય.

અન્ય ફાયદાઓ

-રોજ સવારે એક ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં 1 ચમચી ત્રિફલા ચૂર્ણ અને 1 ચમચી મધ નાખીને પીવાથી સ્થૂળતા દૂર થાય છે.

-રાતે સૂતા પહેલાં 1 ગ્લાસ નવશેકા પાણી અથવા દૂધની સાથે 1 ચમચી ત્રિફલા ચૂર્ણ લેવાથી કબજિયાતમાં ઝડપથી આરામ મળે છે.

-રાતે માટીના વાસણમાં 1 ચમચી ત્રિફલા ચૂર્ણ પાણીમાં પલાળી સવારે આ પાણી ગાળીને પીવાથી આંખોની રોશની વધે છે.

-રેગ્યુલર ત્રિફલા ચૂર્ણ લેવાથી શ્વાસ સંબંધી પ્રોબ્લેમમાં આરામ મળે છે. આ ફેફસાંના ઈન્ફેક્શનને પણ દૂર કરે છે.

-ત્રિફલા ચૂર્ણના પાણીથી કોગળા કરવાથી મોંની દુર્ગંધ અને અન્ય બીમારીઓ પણ દૂર થાય છે.

-ત્રિફલા પેનક્રિયાઝને એક્ટિવ કરે છે. જેનાથી બ્લડમાં ઈન્સ્યૂલિનનું પ્રોડક્શન વધે છે અને શુગર લેવલ બેલેન્સ થાય છે.

-ત્રિફલા ચૂર્ણ એન્ટીસેપ્ટિકની જેમ પણ કામ કરે છે. તેના પાણીથી ઘા ધોવાથી ઘા જલ્દી રૂઝાય છે.

-ત્રિફલા ચૂર્ણમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. જેથી તેને લેવાથી વાળ જલ્દી સફેદ થતાં નથી અને સ્કિન પર કરચલીઓ પડતી નથી.

-રોજ 1 ચમચી ત્રિફલા પાઉડર 1 ગ્લાસ નવશેકા પાણીમાં મિક્સ કરીને લેવાથી ઝીણો તાવ દૂર થાય છે.

Triphala is most commonly known for its use as a gentle bowel tonic, being helpful in digestion, and supporting regular bowel movements. So here we list out Health Benefits Of Triphala Powder.