શરીરને નિરોગી રાખી આયુષ્ય વધારે છે આ 11 સ્વાસ્થ્ય સૂત્રો, નિયમિત અપનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: જે વ્યક્તિ પોતાની દિનચર્યાને નિયમિત રાખે અને નાની-નાની બાબતોનો ખ્યાલ રાખે અને તેનું પાલન કરે તો શારીરિક અને માનસિક બીમારીઓ હમેશાં દૂર રહે છે અને આયુષ્ય પણ વધે છે. જેથી આજે અમે તમને સ્વસ્થ રહેવાના કેટલાક નિયમો જણાવીશું. જેને અપનાવી તમે પણ સ્વસ્થ રહી શકશો. -જીવનની સ્થિરતા માટે પ્રાકૃતિક, સાત્વિક અને સહેવાઈથી મળતું ભોજન જ શ્રેષ્ઠ છે.

-શરીરમાં સ્ફૂર્તિ લાવવા માટે શારીરિક વ્યાયામ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

-બધાં જ રોગોની એકમાત્ર પ્રમાણિક, વૈજ્ઞાનિક અને પ્રભાવશાળી સર્વશ્રેષ્ઠ ઔષધી ાયામ છે.

-આરોગ્યનો મૂળમંત્ર છે સમયસર, સાત્વિક અને સમતોલ ભોજન કરવું.

-બીમારીઓને ભગાડવા માટે ઉપવાસ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

-પાચનશક્તિ પ્રમાણે ભોજન કરવાથી જઠરાગ્નિ તીવ્ર થાય છએ.

-આવશ્યકતાથી વધુ ભોજન કરવાથી અજીર્ણ થાય છે અને સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચે છે.

-અનિયમિત ભોજન કરવાથી પાચનશક્તિમાં અનિયમિતતા પેદા થાય છે અને પેટના રોગો થવાની સંભાવના વધે છે.

-સપ્તાહમાં એકવાર ઉપવાસ કરવાથી શરીરમાં રહેલાં ઝેરી તત્વો દૂર થાય છે.

-જમતા પહેલાં અને પછી પાણી પીવાથી જઠરાગ્નિ મંદ પડી જાય છે.

-વધુ પ્રમાણમાં ઠંડા પીણાં કે ઠંડુ પાણી પીવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટી જાય છે અને કફ વધુ બને છે.

(અહીં જણાવેલી માહિતી સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલી છે.)

The ultimate guide to staying healthy, happy, and fit for life is adopt some health rules to live healthy.