ચોમાસાની શરૂઆતથી જ ધ્યાન રાખો આ 11 વાતો, આ સિઝનમાં નહીં પડો બીમાર

હેલ્થ ડેસ્ક: મોનસૂન એટલે કે ચોમાસામાં બીમારીઓનો પ્રકોપ ખૂબ જ વધી જાય છે. આયુર્વેદ પ્રમાણે આ દિવસોમાં વાત અને પિત્તની સમસ્યા પણ વધી જાય છે. જેના કારણે બીમારીઓ થવાની સંભાવના વધુ રહે છે. જોકે ચોમાસામાં કેટલીક નાની-નાની વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો આ બધી સમસ્યાઓથી બચીને હેલ્ધી રહી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને આયુર્વેદ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો. ઉમેશ શર્મા દ્વારા જણાવેલી 11 ટિપ્સ બતાવીશું. જે તમને ચોમાસામાં હેલ્ધી અને બીમારીઓથી બચાવીને રાખશે.

શું પીવું

સાફ અને ઉકાળેલું પાણી વધુ પીવો. આનાથી બોડી હાઈડ્રેડ રહેશે. હોટ ડ્રિંક્સ, સૂપ વગેરે પણ લઈ શકો છો.

શું ખાવું

મોનસૂનમાં સરળતાથી પચે એવા ખોરાક ખાઓ. ફળો, શાકભાજી, જૂના ચોખા, છાશ, મધ વગેરે વધુ લો.

શું ન ખાવું

મોનસૂનમાં વધુ તળેલો અને હેવી ખોરાક અવોઈડ કરવો. ઠંડી વસ્તુઓ આઈસક્રીમ વગેરે પણ ન ખાવી.

સ્કિન કેર

મોનસૂનમાં બેક્ટેરિયા વધુ એક્ટિવ રહે છે. જેથી સ્કિનની સંભાળ લો. મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવો. ફંગલ ઈન્ફેક્શનથી બચો.

પેટનું રાખો ધ્યાન

મોનસૂનમાં ડાઈજેશનમાં ગરબડ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. જેથી ખાનપાનમાં સાફ-સફાઈ રાખો. બહારનો ખોરાક અવોઈડ કરો.

નખ સાફ રાખો

નખ નાના અને સ્વચ્છ રાખો. તેમાં ભેજ અને ગંદકીને કારણે બેક્ટેરિયા પેદા થઈ શકે છે, જેનાથી તમે જલ્દી બીમાર પડી શકો છો.

ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો

મોનસૂનમાં બહાર ઓછું નીકળો, પરંતુ ઘરમાં જ નાની-મોટી એક્સરસાઈઝ કરતાં રહેવાથી તમે ફિટ અને હેલ્ધી રહી શકો છો.

ઘરમાં સાફ-સફાઈ રાખો

મોનસૂનમાં ઘરમાં બેક્ટેરિયા વધુ પેદા થાય છે. જેથી ઘરમાં ફિનાઈલ કે જંતુનાશક લિક્વિડ પાણીમાં નાખીને પોતું લગાવો અને સફાઈ જાળવો.

શાકભાજી યોગ્ય રીતે ધોઈને વાપરો

શાકભાજીને નવશેકા મીઠાવાળા પાણીમાં થોડીવાર પલાળીને જ પકાવો. કાચું સલાડ અને સ્પ્રાઉટ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરો.

બોડી કવર કરીને રાખો

-મોનસૂનમાં મચ્છરોનો પ્રકોપ વધી જાય છે. જેથી ડેન્ગ્યૂ, મલેરિયાથી બચવા શરીરને ઢાંકેલું રાખો.

-મોનસૂનમાં ડેન્ગ્યૂ અને મલેરિયાની બીમારી વધારે થાય છે. જેથી મચ્છરો દૂર કરવાના ઉપાય કરો.

દવાનો સ્ટોક રાખો

મોનસૂનમાં એલર્જી, તાવ, શરદી, ખાંસી, અસ્થમા, આર્થ્રાઈટિસ જેવી બીમારીઓની તકલીફ વધી જાય છે. જેથી તેના માટે જરૂરી દવાઓ રાખો.

There are certain health risks that are brought by monsoon from which people needs to be really careful. so here we list out Tips To Stay Healthy During Rainy Season.