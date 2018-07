બેકિંગ સોડામાં બ્લીચિંગ એજન્ટ હોવાથી વાળનો રંગ દૂર કરવા શેમ્પૂમાં તેને મિક્સ કરી લગાવો

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ વાળમાં વિવિધ હેયર કલર લગાવાની ફેશન બહુ વધારે ચાલી રહી છે. પણ કેટલીકવાર એવું બને છે કે વાળમાં કલર તો લગાવી દીધો પણ પછીથી તે કલર ફેડ થવા લાગે ત્યારે તે ગમતો નથી. તો તેને પાર્લર ગયા વિના ઘરે જ અહીં જણાવેલા નુસખાઓથી દૂર કરી શકો છો.

ઓલિવ ઓઈલ

જો તમે હેયરમાં કલર કર્યો હોય અને તે ન ગમી રહ્યો હોય તો તેને દૂર કરવા માટે ઓલિવ ઓઈલનો આ ઉપાય કરી શકો છો. તેના માટે વાળમાં ઓલિવ ઓઈલથી મસાજ કરો અને પછી શાવર કેપ પહેરી લો. પછી 1 કલાક બાદ માત્ર પાણીથી માથું ધોઈ લો. આનાથી વાળમાં લાગેલો કલર આછો થશે અને વાળ મજબૂત પણ બનશે.

બેકિંગ સોડા

બેકિંગ સોડા એક પ્રાકૃતિક બ્લીચિંગ એજન્ટ છે. જેનો પ્રયોગ વાળમાં લાગેલા અણગમતા કલરને ધીરે-ધીરે દૂર કરે છે. તેના માટે તમારે હર્બલ શેમ્પૂમાં 1 ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરવું અને તેને તમારા વાળમાં લગાવી થોડી વાર રાખવું અને પછી વાળ ધોઈ લેવા.

લીંબુનો રસ

લીંબુમાં સિટ્રસ એસિડ હોય છે. જો તમે તમારા વાળનો કલર દૂર કરવા માગો છો તો તેના માટે લીંબુનો રસ કાઢી લેવો. પછી ભીના વાળમાં લીંબુનો રસ લગાવવો. આ પ્રયોગ થોડા દિવસ રોજ કરવો. પછી એક-બે કલાક બાદ શેમ્પૂથી વાળ ધોઈ લેવા. આવું કરવાથી તમારા વાળનો કલર લાઈટ થઈ જશે.

નારિયેળ તેલ

નારિયેલ તેલનો પ્રયોગ વાળ માટે અનેક રીતે લાભકારી છે. તે વાળમાં લાગેલા કલરને હટાવીને વાળને કંડિશનિંગ કરે છે. તેના માટે તમારા કલરવાળા વાળમાં નારિયેળ તેલથી મસાજ કરો. તમે નવશેકું કરીને પણ તેલનો પ્રયોગ કરી શકો છો અને તેમાં લીંબુનો રસ પણ નાખી શકો છો.

સ્વીમિંગ કરો

જો તમે નેચરલી તમારા વાળમાં લાગેલા કલરને દૂર કરવા માગો છો તો તેના માટે તમે સ્વીમિંગ કરી શકો છો. તેનાથી વાળનો કલર લાઈટ થવા લાગશે. વધુ સારી અસર મેળવવા માટે તમે દરિયામાં પણ સ્વીમિંગ કરો છો.

તડકામાં જવું

જો વાળને વધુ સમય સુધી તડકામાં રાખવામાં આવે અને પછી ઉપર જણાવેલા પ્રયોગ કરવામાં આવે તો ઝડપથી વાળમાં લાગેલો રંગ લાઈટ થઈ શકે છે. તડકાની અસરથી વાળનો કલર દૂર કરી શકાય છે.

ઉપર જણાવેલા ઉપાયો વાળમાં લાગેલો કલર નીકળે નહીં ત્યાં સુધી નિયમિત કરવા.

Most people choose to go to their neighborhood pharmacy and purchase an expensive hair dye remover. This option works well for most hair types, but some over-the-counter brands have harsh chemicals that can cause damage. So here we list out tips to remove hair color naturally.