ચોમાસામાં ઝાડા-ઊલટી, કમળો, ટાઇફોઇડથી બાળકોને બચાવવા, આટલું કરો

હેલ્થ ડેસ્ક: દૂષિત પાણી, ખોરાક અને હવા મારફતે ચોમાસામાં જ વાઇરસ, બેક્ટેરિયા, મેલેરિયા, ફૂગ અને એલર્જીજન્ય રોગોનું પ્રમાણ વધી જાય છે. શરદી, ખાંસી, આંખ-નાકમાંથી પાણી નીકળવું, આંખ આવવી, એલર્જી, દમ, મોંમાં ચાંદાં જેવા રોગનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે. દૂષિત પાણી તથા ખોરાકથી ઝાડા-ઊલટી, કમળો તેમજ ટાઇફોઇડનું પ્રમાણ વધી જાય છે. વધુ વરસાદમાં બાળકો બહાર રમવા જઈ શકતાં નથી. સતત ઘરમાં જ રહેવાને લીધે સ્વભાવ પણ થોડો ચીડિયો થઈ જાય છે અને ક્યારેક વધુ પડતું ખવાઈ પણ જાય છે. થોડી કાળજી લેવાથી આ પરિસ્થિતિમાંથી બચી શકાય છે. જેથી ડો. આશિષ ચોક્સી જણાવી રહ્યાં છે વરસાદમાં રાખવાની સાવધાનીઓ વિશે,જેનાથી આ સિઝનમાં થતાં રોગોથી બચી શકાય.

વાઇરસ, બેક્ટેરિયા અને ફૂગજન્ય રોગથી બચવા માટે :

ઘરમાં બે-ત્રણ વખત પોતાં મારવાં, ઝાપટવું અને દરેક ખૂણાની વ્યવસ્થિત સફાઈ કરવી. ઉકાળેલું, ગાળેલું અથવા ફિલ્ટર કરેલું પાણી જ પીવું. ઘરનો જ બનાવેલો તાજો અને ઢાંકેલો ખોરાક જ ખાવો. સૂર્યપ્રકાશ નીકળે ત્યારે બારીબારણાં ખોલી નાખવાં. હાથરૂમાલનો ઉપયોગ કરવો, જમતા પહેલાં અને ટોઇલેટ બાદ હાથ બરાબર ધોવા. ખૂબ નાનાં બાળકો અને વડીલોને ગીચ જગ્યાએ લઈ જવાનું ટાળવું. ભીનાં અને પરસેવાવાળાં કપડાં લાંબો સમય પહેરવાં નહીં.

દૂષિત પાણી તથા ખોરાકથી થતા રોગથી બચવા માટે :

ઝાડા, ઊલટી, કમળો તેમજ ટાઇફોઇડ દૂષિત પાણી અને ખોરાકથી થતા રોગ છે. તેનાથી બચવા માટે રાંધેલો, ઢાંકેલો ખોરાક જ ખાવો, ફળો ધોઈને ખાવાં, પાકેલાં અને ખુલ્લાં રાખેલાં ફળો ન ખાવાં, નખ કાપવા, જમતા પહેલાં હાથ ધોવા, દૂધની વાનગીઓ કે જે લાંબો સમય ફ્રીઝરમાં રાખેલી હોય જેમ કે શિખંડ, મઠો, કેક, ચીઝનો ઉપયોગ ટાળવો જેવી સાવચેતી રાખવી.

મચ્છરજન્ય રોગથી બચવા માટે :

મેલેરિયા કે ડેન્ગ્યુથી બચવા ઘરમાં કે આજુબાજુ ભરાયેલાં પાણીનો નિકાલ કરાવી જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરાવવો. બારી પર મચ્છરદાની અથવા જાળી(નેટ)નો ઉપયોગ કરવો. ઘરમાં સ્પ્રે, અત્તર, અગરબત્તી અને ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. આમ, થોડી સાવચેતી રાખી વર્ષાઋતુને માણવા સાથે તકલીફોથી બચી પણ શકાશે.

Our health needs special attention in the rainy season. Monsoon comes with a variety of waterborne diseases.So know here Tips to prevent health problems in the monsoon.