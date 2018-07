એક કિડની પર જીવન જીવતા લોકોએ વજન વધવા ન દેવું, લીંબુ પાણી ન પીવું

હેલ્થ ડેસ્ક: કેટલાક લોકો એક કિડની સાથે જ જન્મે છે અને કેટલાકને ઈન્ફેક્શન, કેન્સર અથવા કિડની ડોનેટ કર્યા બાદ એક જ કિડની પણ જીવન વિતાવવું પડે છે. જેથી એક જ કિડની પર સામાન્ય જીવન જીવી શકાય અને રોજિંદા કાર્યો કરવામાં પરેશાની ન આવે તે માટે નેફ્રોલોજિસ્ટ ડો. વિનય મલ્હોત્રા જણાવી રહ્યાં છે કિડનીનું ધ્યાન રાખવાની ટિપ્સ. -જે લોકોને એક જ કિડની હોય તેમણે શરીરમાં પાણીની કમી થવા દેવી નહીં.

-કિડની પર અસર કરતી દવાઓ ખાવી નહીં.ખાસ કરીને હેવી મેટલથી બનેલી આયુર્વેદિક દવાઓથી દૂર રહો.

-વજન વધે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. કારણ કે વજન વધવાથી કિડની પર દબાણ વધે છે. યૂરિન વાટે એક્સ્ટ્રા પ્રોટીન બહાર નીકળે છે. જેના કારણે કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. સાથે જ હાઈપર ફિલ્ટરેશન અને હાઈપરટ્રોફી થવા પર પણ પ્રોટીન યૂરિન વાટે બહાર નીકળે છે. જેના કારણે કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.

-યૂરિનમાં ઈન્ફેક્શન થાય તો તરત જ તેનો ઈલાજ કરાવો. બ્લડમાં યૂરિયા, સીરમ, ક્રિએટિનિનની સમયાંતરે તપાસ કરાવો. સાથે જ ફાસ્ટફૂડ અને બહારનો ખોરાક ખાવાનું બંધ કરી દો.

-શુગર અને બીપીને કંટ્રોલમાં રાખો. સ્મોકિંગ અને આલ્કોહોલ અવોઈડ કરો. જે લોકોને એક જ કિડની હોય તેમણે સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીથી દૂર રહેવું.

-એક કિડનીવાળા લોકોએ ડાયટમાં પ્રોટીનની માત્રા ઓછી લેવી. દાળ, બેસન, ચણા, મગફળી, વટાણા વગેરે ઓછું ખાઓ. સાથે જ લીલાં પાનવાળી શાકભાજી ઓછી ખાઓ.

-શાકભાજીને ગરમ પાણીમાં ધોઇને વાપરો. શાક કાપીને ફરી થોડીવાર ગરમ પાણીમાં રાખો પછી નિતારીને વાપરો. આવું કરવાથી તેમાં રહેલું પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ નીકળી જાય છે અને કિડનીને તેનાથી નુકસાન થતું નથી.

-ફ્રૂટ જ્યૂસ, નારિયેળ પાણી અને લીંબુ પાણી વધુ પીવું નહીં. દહીં-લસ્સી લઈ શકો છો. રોજ અડધો લીટર દૂધ પીવું.

-એવા ફળ ખાઓ જેમાં પોટેશિયમ ન હોય. એપ્પલ, પપૈયું, જાંબુ, અનાનાસ, નાસપાતીનો ઉપયોગ સીમિત માત્રામાં કરો.

Click here to know tips for Keeping Your Single Kidney Healthy