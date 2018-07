પ્રેગ્નેન્સી પહેલાં અને ડિલીવરી બાદ વધેલાં વજનને ડાયટથી કરો કંટ્રોલ

હેલ્થ ડેસ્ક: પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન મહિલાઓ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી કરે છે. જેના કારણે વજન ઝડપથી વધવા લાગે છે અને ડિલીવરી બાદ વધેલું વજન ઓછું કરવું બહુ મુશ્કેલ બની જાય છે. પણ જો પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો વજનને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. આ વિશે આજે આપણને જણાવી રહ્યાં છે ડાયટિશિયન સુરભિ પારીક.

પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન આટલું ધ્યાન રાખો

-આખો દિવસ થોડું-થોડું કરીને ખાઓ. આ દરમ્યાન ખોરાકની માત્રા ઓછી રાખો. આવું કરવાથી બોડીમાં ફેટ વધતું નથી અને ખોરાક સરળતાથી પચી પણ જાય છે.

-ડાયટમાં રિફાઈન શુગરની જગ્યાએ નેચરલ શુગર જ ખાઓ. તેના માટે સિઝનલ ફળો અને મધ લઈ શકો છો. આ બોડીમાં શુગર લેવલ વધુ પ્રમાણમાં વધવા નહીં દે અને જરૂરી ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ પણ મળી રહેશે.

-પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન ભરપૂર પાણી પીવો. રોજ 1012 ગ્લાસ પાણી અવશ્ય પીવો. આનાથી ફેટ ઘટવાની સાથે બોડીના ટોક્સિન્સ પણ નીકળી જશે.

-પ્રેગ્નેન્સી દરમ્યાન મહિલાઓ રૂટીન કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે અને આરામ વધુ કરે છે. આવું કરવાથી બચો. આ દરમ્યાન પણ રૂટીન કામ કરો. જેમ કે ઘરની સફાઈ, કુકિંગ, સીડીઓ ચઢ-ઉતર કરવી. પણ ભારે સામાન ઉઠાવવો નહીં.

પ્રેગ્નેન્સી પછી આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો

-ડિલીવરી બાદ મહિલાઓ વધેલા વજનને ઓછું કરવા માટે નાસ્તો અને ખાવાનું છોડી દે છે. જેના કારણે વજન વધી શકે છે. આ સમયે પૌષ્ટિક ખોરાક ખાવો. ખોરાકની માત્રા ઓછી કરી શકો છો.

-વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ બધી જ એક્સરસાઈઝ રૂટિનમાં સામેલ કરો. બપોરે અને રાતે જમ્યા બાદ 20 મિનિટ વોક કરો અને પછી ધીરે-ધીરે અન્ય એક્સરસાઈઝ રૂટીનમાં સામેલ કરો.

-ડાયટમાં ફાઈબર અને પ્રોટીન રિચ ફૂડ્સ જેમ કે ઓટ્સ, બીન્સ, દાળો, સાબૂત અનાજ સામેલ કરો. ભોજન વધુ ન ખાઓ પણ 2-3 ભાગમાં ભોજન ખાઓ. વધુ તેલ-મસાલાવાળો ખોરાક ખાવાનું ટાળો.

-ફ્રાઈડ ફૂડની જગ્યાએ બાફેલી અથવા બેક કરેલી વસ્તુઓ ડાયટમાં સામેલ કરો. બોડીમાં પાણીની કમી થવા દેવી નહીં. સ્વીટ્સ ખાવાનું બંધ કરી દો. શુગર અને ફેટવાળી વસ્તુઓથી દૂર રહો.વજન કંટ્રોલમાં આવતા થોડો સમય લાગી જાય છે જેથી વધારે પડતો સ્ટ્રેસ ન લો.

