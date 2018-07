50ની ઉંમરમાં શુગર અને મીઠું ઓછું ખાઓ, બ્લડ શુગર અને બીપી ચેક કરાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: પરિવારના દરેક સદસ્યનું ધ્યાન રાખનારા પિતા ક્યારેય પોતાની હેલ્થ ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. ઓફિસમાં લાંબા સમય સુધી કામ કરવાથી અને ઘરની જવાબદારીઓમાં વ્યસ્ત રહેવાને કારણે ફિઝિકલ અને મેન્ટલ સ્ટ્રેસમાં રહે છે. 50 વર્ષની ઉંમર સુધી તો સ્ટ્રેસને કારણે ઘણી બીમારીઓ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. જેથી ફિઝિશિયન ડો. પુનીત સક્સેના જણાવી રહ્યાં છે 50ની ઉંમરમાં ફિટ રહેવા માટે શું કરવું, તેના વિશે.

8 કલાકથી વધુ કામ ન કરવું

50ની ઉંમર બાદ 8 કલાકથી વધુ કામ કરવાથી ફિઝિકલ અને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ વધે છે. આ સિવાય બહારનો ખોરાક, પૂરતી ઊંઘ ન લેવી, સિગરેટ, આલ્કોહોલનું સેવનને કારણે લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝ થવાનો ખતરો વધી જાય છે. તેનાથી હાઈ બીપી, સ્થૂળતા, ડાયાબિટીસ, હાર્ટ ડિસીઝ બ્રેન સ્ટ્રોક અને કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. કોલેસ્ટ્રોલ વધવાથી થાક લાગે છે અને શ્વાસ પણ ફૂલવા લાગે છે. ઘૂંટણ અને કમરમાં દુખાવાની પરેશાની થાય છે. હાડકાં નબળાં થવા લાગે છે.

ડિપ્રેશનમાં કામ કરવાથી ઘટે છે ક્ષમતા, આ રીતે કંટ્રોલ કરો મેન્ટલ સ્ટ્રેસ

-50ની ઉંમરમાં બીમારીઓ ઘેરી ન લે તે માટે 45ની ઉંમરથી જ ધ્યાન આપવાનું શરૂ કરી દો. હેલ્ધી રહેવા માટે ડાયટ અને એક્સરસાઈઝ પર ખાસ ધ્યાન આપો.

-રોજ ડાયટ, યોગા, મેડિટેશનનો ફિક્સ રૂટીન ફોલો કરો. સપ્તાહમાં 5 દિવસ રોજ 45 મિનિટ એક્સરસાઈઝ કરો. તેમાં એરોબિક, સાઈકલિંગ, રનિંગ, વોક, સ્વિમિંગ અને ડાન્સ કરો.

-આ ઉંમરમાં મસલ્સ અને હાડકાંઓ નબળા થવા લાગે છે જેથી હળવી એક્સરસાઈઝ રોજ કરો.

-મેન્ટલ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવા માટે રોજ મેડિટેશન કરો. બુક્સ વાંચો, અને યોગ અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી પર ધ્યાન આપો.

-50ની ઉંમર બાદ રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવો. ઓવર વેટ અથવા આનુવંશિક પ્રોબ્લેમ હોય તો રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવો.

-8 કલાકની રોજ ઊંઘ લો. બીએમઆઈમાં વજન કંટ્રોલમાં રાખો. સમયાંતરે શુગર ચેક કરાવો.

-કોલેસ્ટ્રોલને કંટ્રોલ કરવા માટે જંક ફૂડ, બહારનો ખોરાક ખાવાનું બંધ કરી લો. બીપી કંટ્રોલમાં રાખવા માટે વજન કંટ્રોલમાં રાખો અને તણાવથી બચો, ભોજનમાં મીઠું ઓછું ખાઓ.

