માત્ર આ 8 ઉપાયની મદદથી ફટાફટ દૂર થઈ શકે છે ચહેરા પરના ડાઘ-ધબ્બાઓ

હેલ્થ ડેસ્કઃ સ્કિન રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ થવા પર અથવા ખીલ, ઈજા કે દાઝી જવાના નિશાન અને સ્ટ્રેચ માર્ક્સને કારણે ચેહાર અને બોડી પર ડાઘ પડી જતાં હોય છે. ચહેરા પર ડાઘ-ધબ્બા હોય તો ચહેરો કદરૂપો લાગે છે. આ ડાઘ દૂર કરવા માટે આજે અમે તમને ખાસ ઘરેલૂ ઉપાયો જણાવીશું.

લીંબુ

લીંબુ નેચરલ બ્લીચિંગના ગુણ હોય છે. દહીંમાં લીંબુનો રસ મિક્ષ કરી ડાઘ કે ઈજાના નિશાન પર લગાવી 5 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

ટામેટાં

ટામેટાં સ્કિનને હેલ્ધી રાખે છે. જે ભાગે ડાઘ હોય ત્યાં ટામેટાંનો રસ લગાવી 10-15 મિનિટ બાદ ઠંડા પાણીથી ધોઈ નાખો.

ચંદન, દૂધ અને ગુલાબજળ

1-1 ચમચી ચંદન પાઉડર, ગુલાબજળ અને કાચું દૂધ મિક્ષ કરો. આ પેસ્ટ ડાઘ પર લગાવી સૂકાઈ ગયા બાદ ધોઈ નાખો.

કાકડી

સ્કિનનો ગ્લો વધારે છે. રોજ ડાઘ પર કાકડીની પેસ્ટ લગાવી 5 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

નારંગી

તેમાં રહેલું વિટામિન સી સ્કિનને હેલ્ધી બનાવે છે. ઘા કે ખીલના ડાઘ પર નાંરગીનો રસ લગાવી 15 મિનિટ બાદ પાણીથી ધોઈ લો.

ઓલિવ ઓઈલ

રોજ 1-1 ચમચી ઓલિવ અને બદામ ઓઈલ મિક્સ કરી ડાઘ પર મસાજ કરો. સ્કિન ગ્લો કરશે અને ડાઘ જલ્દી દૂર થશે.

સરસિયાનું તેલ

રોજ રાતે રસસિયાના તેલમાં થોડું ગુલાબજળ મિક્સ કરી ડાઘ પર લગાવો. 5 મિનિટ મસાજ કરી પાણીથી ધોઈ લો.

એલોવેરા જેલ

એલોવેરામાં ઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોય છે, જે સ્કિન ટિશ્યૂને રિપેર કરી નવા ટિશ્યૂ બનાવે છે. ડાઘ પર એલોવેરા જેલથી મસાજ કરો.

Home remedies to treat black spots, dark spots, acne marks, Pimple scars on the face and body. Here we list out home remedies for dark spots on face.