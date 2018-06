આંખની આસપાસનો રંગ કાળો અને ઘાટ્ટો હોય તો કિડનીની બીમારીનો છે સંકેત, જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: આંખનો રંગ પીળો હોય તો એનિમિયાનો સંકેત છે. તેવી માન્યતા છે. જ્યારે હકીકતમાં આંખના રંગને આધારે કિડની, લિવર, બ્લેડર, કેન્સર જેવાં અન્ય રોગો અંગે પણ માહિતી મળી શકે છે. જેમાં આંખની નીચેના ભાગથી લઈને પાંપણની અંદર સુધીના રંગનો સમાવેશ થાય છે.

કઈ બીમારીનો સંકેત

લાલ આંખ: ગરમીમાં એલર્જિક કંજક્ટિવાઇટિસ, કોન્ટેક્ટ લેન્સ, કમ્પ્યૂટર, લેપટોપ અને મોબાઇલનો વધુ પડતો વપરાશ, આંખમાં ઈજા, કોર્નિયલ અલ્સર, ગ્લૂકોમા, ફેક્ટરીના અલગ-અલગ પ્રકારનાં કેમિકલને કારણે આંખનો રંગ લાલ હોઈ શકે છે. વધુ પડતા આલ્કોહોલ અને ખાંડના સેવનથી પણ આંખ લાલ થઈ શકે છે.

સફેદ આંખ: વારસાગત સફેદ મોતિયો, કોર્નિયલ- ઓપેસિટી, રેટિનોબ્લાસ્ટોમા નામનું કેન્સર ટ્યુમર. પાંપણની અંદરની બાજુનો રંગ સફેદ થવો, લોહીની ઊણપ અને કોલેસ્ટ્રોલ વધવાની નિ ી છે.

સોનેરી ભૂરી અને પીળી આંખ : વિલ્સન્સ ડિસીઝ, લિવર અને પેન્ક્રિયાઝમાં ગરબડને કારણે પાંપણનો રંગ સોનેરી-ભૂરો થઈ જાય છે. આંખમાં પીળાશ, કમળો, થેલેસેમિયા અને ખોટા બ્લડગ્રૂપનું લોહી ચઢાવવાથી આવે છે.

આઈ-બેગ (આંખ નીચેનો ભાગ ફૂલી જાય)

આંખ નીચે પ્રવાહી જામવાથી એ ભાગ ફૂલી જાય છે. આ ગ એ વાતનો સંકેત છે કે કિડની અને બ્લેડર બરાબર કાર્યરત નથી. પ્રોસ્ટેટની તકલીફ, અંડાશય અને ગર્ભાશયમાં કોઈ પ્રકારની તકલીફ થવાથી પણ આઈબેગ બને છે. ગર્ભાશયમાં ગાંઠ અને કેન્સર થવાથી પણ આઈબેગ બની શકે છે.

આંખની આસપાસનો રંગ

આંખની આસપાસના ભાગનો રંગ પણ રોગ અંગે જાણકારી આપે છે. આંખની આસપાસના ભાગનો રંગ ચોખ્ખો અને ત્વચા કોમળ હોય તે સ્વસ્થ હોવાનો સંકેત છે.

કાળી આંખ : આંખની આસપાસનો રંગ કાળો અને ઘાટ્ટો હોય તો કિડની નબળી હોવાનો સંકેત છે. હિમોગ્લોબિનની ઊણપ હોય તો પણ આમ થઈ શકે છે.

લાલ રંગ: આંખની આસપાસની ત્વચાનો લાલ રંગ હૃદય પર વધુ દબાણ હોવાને કારણે હોય છે. મહિલાઓમાં પિરિયડમાં અનિયમિતતા થવાનો પણ આ સંકેત છે. ડૉ. અરવિંદ મૌર્ય, આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ, જોધપુર એમ્સ

