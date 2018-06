રોજ દિવસમાં એક વાર નાસ્તો કર્યા પછી આ પાણી પીવાથી પીરિયડ્સ રહેશે નોર્મલ

હેલ્થ ડેસ્ક: પીરિયડ્સની પ્રોબ્લેમથી બચવા માટે ગોળના પાણીમાં જીરું નાખીને પીવું ફાયદાકારક છે. જીરું અને ગોળ આ બંનેમાં એવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે જે પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમથી બચાવે છે. જમ્મૂ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદના આયુર્વેદિક ડો. અટલ બિહારી ત્રિવેદી જણાવી રહ્યા છે આ ડ્રિંકને બનાવવાની સંપૂર્ણ પ્રોસેસ. શું છે જરૂરી? એક ચમચી ગોળ, અડધી ચમચી જીરું શું કરવું?

એક વાસણમાં 2 કપ પાણી નાખો. તેમાં 1 ચમચી ગોળ અને અડધી ચમચી જીરું મિક્સ કરો. આ પાણીને ઉકાળીને નવશેકું પીવો. કેટલી વખત પીવું?

રોજ દિવસમાં એક વાર નાસ્તો કર્યા પછી પીવો. કેવી રીતે છે ફાયદાકારક?

જીરુંમાં આયર્ન અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. તેનાથી પીરિયડ્સ નોર્મલ રહે છે.

ગોળમાં રહેલી એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટીઝ પીરિયડ્સમાં થતા પેટના દુખાવાથી બચાવે છે. તેનાથી પીરિયડ્સ રેગ્યુલર થાય છે. શું અવોઇડ કરવું?

વધુ મીઠી વસ્તુઓ અથવા ફાસ્ટફૂડ અવોઇડ કરો. તેનાથી પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ વધી શકે છે. બીજું શું કરવું?

રોજ મેડિટેશન કરો. ધનુરાસન જેવા યોગ કરો. તેનાથી હોર્મોનનું લેવલ બેલેન્સ રહેશે. પીરિયડ્સની પ્રોબ્લેમ દૂર થશે. શું રાખવી કાળજી?

પીરિયડ્સમાં ડાયટ બેલેન્સ રાખો. પાલક અને કેળા જેવી વસ્તુઓ પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમથી બચાવે છે. ધ્યાન રાખો

જો લાંબા સમય સુધી પીરિયડ્સ પ્રોબ્લેમ રહેતી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો.

