બાળકોને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે વિડિયો ગેમ્સ, વાસ્તવિક દુનિયાથી કરી દે છે દૂર

હેલ્થ ડેસ્ક: બાળકોમાં વિડિયો ગેમ્સ રમવાની ટેવ અને તેની આડઅસરોને ધ્યાનમાં લેતાં વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને ગેમિંગ ડિસઓર્ડરને એક પ્રકારની માનસિક સમસ્યા ગણાવી છે. જેનો ઇન્ટરનેશનલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ ડિસીઝની 11મી એડિશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ બીમારીના નિદાન અને સારવાર વિશે જાણીએ.

લાંબા સમય સુધી વિડિયો ગેમ રમવાને કારણે બાળકોની દૃષ્ટિ નબળી પડી રહી છે. બીજું કે મેદાની રમતોના અભાવે બાળકોનાં સ્નાયુ અને હાડકાં મજબૂત થતાં નથી. વળી, તેઓ વર્ચ્યુઅલ લાઇફમાં જીવવાનું શરૂ કરી દે છે. ગેમની દુનિયાને વાસ્તવિક ગણીને તે રીતે જીવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે જો બાળક કારને લગતી કોઈ ગેમ રમતું હોય તો તેમાં કારની ટક્કર અને અકસ્માતનાં દૃશ્યો હોવાનાં. બાળક વાસ્તવિક જીવનમાં પણ તેને અપનાવવાનું વિચારે છે. સુપરહીરોની નકલ કરવાનું શરૂ કરી દે છે. તેની નકલ કરવાથી તેમની વર્તણૂક પણ તે કેરેક્ટર જેવી થઈ જાય છે. ધીમે-ધીમે તે ક્રોધી અને જિદ્દી થઈ જાય છે. સ્ટેમિના ડેવલપ થઈ શકતો નથી. સ્થૂળતા વધવાથી કોલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડપ્રેશર થઈ શકે છે. નિષ્ફળતા સ્વીકારી શકતાં નથી. સતત વિડિયો ગેમ રમવાને કારણે દૃષ્ટિ નબળી પડવા લાગે છે.

બાળકની જિંદગીમાં આવતા ફેરફારને કારણે જ ડબલ્યુએચઓએ તેનો સમાવેશ મેન્ટલ હેલ્થ કન્ડિશનમાં કર્યો છે. તબીબોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ એક યુનિવર્સલ બીમારી છે, પરંતુ તેનું નિદાન થઈ શકે છે. તે પછી તેની સારવાર સંભવ છે.

વિડિયો ગેમ્સના વ્યસનના પ્રકારો

1.સ્ટાન્ડર્ડ વિડિયો ગેમ્સ

-એક જ વ્યક્તિ આ ગેમ રમી શકે છે. આ પ્રકારની ગેમનું વ્યસન થતાં બાળક જૂનો હાઇસ્કોર તોડીને મિશન કમ્પ્લીટ કરવા રમ્યા કરે છે.

2.ઓનલાઇન એડિક્શન

-અન્ય વિડિયો ગેમ એડિક્શનનો સીધો સંબંધ ઓનલાઇન મલ્ટિ પ્લેયર ગેમ્સ સાથે છે. બીજા લોકો સાથે આ ગેમ ઓનલાઇન રમાતી હોય છે. તેનું એડિક્શન વધુ હોય છે. અન્ય ઓનલાઇન પ્લેયર સાથે રમાતા સંબંધ બને છે અને વાસ્તવિક દુનિયાથી દૂર રહેવા લાગે છે.

-ગેમિંગ ડિસઓર્ડરને કારણે મગજના ન્યુરોટ્રાન્સમીટરમાં ફેરફાર શરૂ થઈ જાય છે. આ ફેરફારને કારણે બાળકના વ્યવહારમાં અમુક બાબતો રૂઢ થતી જાય છે અથવા તો તેની ટેવ પડી જાય છે. તેમને વારંવાર એક જ પ્રકારના વિચાર અને સ્પેક્ટ્રમ ડિસઓર્ડર જેવા રોગ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. જોકે, તેમાં માતા-પિતાની ભૂમિકા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

-આ ગેમ્સને કારણે કેટલીક વખત બાળક પોતાને ઓવર બર્ડન કે પ્રેશરમાં હોવાનું અનુભવે છે. બાળકો ક્રોધી અને જિદ્દી થતાં જાય છે. ક્યારેક હિંસક પણ બની જાય છે. જુઠ્ઠુ બોલવાનું અને ચોરી કરવાનું શરૂ કરી દે છે. ઊંઘની ઊણપને કારણે શૈક્ષણિક દેખાવમાં નબળા પડતા જાય છે.

નિદાનની પદ્ધતિ

મેન્ટલ સ્ટેટ્સ એગ્ઝામિનેશન,ક્લિનિકલ ઈવેલ્યુએશન,સાઈકોલોજિકલ ટેસ્ટ અને બ્રેન ઈમેજિંગ સારવાર

સાઈકોથેરેપી, બિહેવિયર થેરપી અને દવાઓ

ડો.આઇડી ગુપ્તા, મનોચિકિત્સક, ડો.યોગેશ યાદવ, પીડિયાટ્રિશિયન, જયપુર

Some studies have shown certain video games can improve hand–eye coordination, problem-solving skills, and the mind s ability to process information. But too much video game playing may lead to health problems.