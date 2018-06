શું ઝડપથી વધારવા માંગો છો તમારું વજન, આ ટિપ્સ કરશે મદદ

હેલ્થ ડેસ્ક: જે પ્રકારે લોકો વજન ઉતારવા માટે તકલીફમાં રહે છે, તે જ પ્રકારે કેટલાંક લોકો વજન વધારવા માટે તકલીફમાં રહેતાં હોય છે. જો આ ખોરાકને લેવામાં આવશે તો તેનાથી ઝડપથી વજન વધશે. * પ્રોટીન સ્મૂદી - ઘરમાં જ પ્રોટીન સ્મૂદી બનાવી શકો છો. આમાં ઇચ્છા હોય તો બે કપ દૂધ નાખીને બનાવો અથવા બદામ દૂધની સાથે બનાવી શકાય છે. ઉદાહરણના ભાગરૂપે આને લઇ શકાય છે - - એક કેળું, એક ચોકલેટ તે પ્રોટીન અને એક ચમચી નટ બટરનો ઉપયોગ કરો કેટલીક માત્રામાં ખાંડ નાખો. - સ્મૂદી લેવાનો ઉદ્દેશ્ય એવો છે કે 400 થી 600 કેલરી શરીરને મળી જશે, જેમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રોટીન, વિટામીન અને મિનરલ હશે. * દૂધ - દૂધ માત્ર વજન જ નહિં વધારે, પરંતુ માશપેશિયોને બનાવશે અને હાડકાને મજબૂત કરશે. આમાં પ્રોટીન, કાર્બ્સ અને ફેટ્સનું સારું સંતુલન છે. વધારે મસલ્સ બનાવવા માટે દૂધ પ્રોટીનનો સારો સ્ત્રોત છે. - દૂધના ખોરાકમાં લેવાથી અને નિયમિત વેઇટ લિફ્ટિંગ કરવાથી લાભ થશે. આમાં પ્રોટીન અને કેસિન પ્રોટીન બન્ને હોવાથી વજન વધે છે. - દૂધના પદાર્થમાં જો ખાંડ નાખવામાં ખાવામાં આવે તો તે ચરબીમાં વધારો કરે છે. * ભાત - ભાતને રાત્રે ખોરાકમાં લો છો તો ચોક્કસ તમારું વજન વધશે. એક કપ ભાત 190 કેલરી આપે છે, આમાં 43 ગ્રામ કાર્બ્સ પણ રહે છે. જેમનું પેટ જલ્દી ભરાઇ જાય છે, તેમણે વજન વધારવા માટે ભાતનો ખોરાકમાં વધારે ઉપયોગ કરવો જોઇએ. - ભાતમાં મોટા પ્રમાણમાં કાર્બ્સ હોય છે. જે સરળતાથી પચી જાય છે. * સૂકો મેવો - સૂકા મેવાને પણ વજન વધારવા માટે અસરકારક માનવામાં આવે છે. મુઠ્ઠી ભરેલી બદામમાં સાત ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે અને 18 ગ્રામ ફેટ. આ ઉપરાંત જો નટ બટર લો છો તો આમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં કેલરી તમને મળે છે. * બટાકા અને અન્ય સ્ટાર્ચ - બટાકા તેમજ અન્ય સ્ટાર્ચ વાળો ખોરાક સસ્તો હોય છે. અને પર્યાપ્ત કેલરી પણ આમાં મળે છે. આ કાર્બ્સમાં એ પણ છે - કિનોઆ, ઓટ્સ, મકાઈ, કુટ્ટૂ, રતાળુ, કોળું અને કઠોળ. * હોલગ્રેન બ્રેડ - હોલગ્રેન બ્રેડ પણ ો સારો સ્ત્રોત છે. જો તેને પ્રોટીનના સારા સ્ત્રોતોથી મેળવીને લેવામાં આવે તો તે ચોક્કસ વજન વધારશે.

The easiest tips to quickly increase your weight