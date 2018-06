ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખવા ખાવામાં ધ્યાન આપો, જાણો શું ખાવું અને શું ન ખાવું

હેલ્થ ડેસ્ક: વ્યસ્ત અને અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલને કારણે ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે. એક્સપર્ટ મુજબ રોજ ઓછામાં ઓછી 30 મિનિટ વોક અને હેલ્ધી ડાયટ લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસના ખતરાને ટાળી શકાય છે. રેગ્યુલર ડાયટમાં એવા ફૂડ્સ ખાવા જોઈએ જે બ્લડ શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરે અને એવા ફૂડ્સ ન ખાવા જોઈએ જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓને નુકસાન કરે. તો જાણો ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ ખાવાપીવામાં શું ધ્યાન રાખવું.

શું ખાઈ શકાય

-ચોકરવાળો લોટ (ઘઉં, જવ, ચણા, સોયાબીન), મગ, તુવેર અને ચણાની દાળ, કારેલાં, પરવળ, દૂધી, તૂરિયા, ટામેટાં, કોળું, ખીરા કાકડી, લીલાં મરચાં, પાલક, બથવો, ડુંગળી, લસણ, લીંબુ, મેથી, સરગવો વગેરે શાક ખાવા જોઈએ.

-આમળા, જાંબુ તથા જાંબુના ઠળિયાનું ચૂર્ણ, મેથીદાણાનું પાણી, દરરોજ કડવા લીમડાના 5-7 કુમળા પાન ચાવીને ખાવા. પપૈયું, જામફળ જેવા ફળ ઓછાં પ્રમાણમાં ખાઈ શકાય.

-ફીકું દૂધ, છાશ, કસાયેલાં રસવાળા ફળોનું સેવન જમ્યા પછી 15-20 મિનિટ સુધી તથા રોજ 3-4 કિલોમીટર વોક કરવી.

શું ન ખાવું

-નવું અનાજ, ભાત, દહીં, શેરડીનો રસ, મોસંબી, કેળા, દાડમ, અંજીર, ચીકુ, સફરજન, ખાંડ, ગોળ,, સાકર, બટાકા ખાવાથી ડાયાબિટીસ વકરે છે. આલ્કોહોલ અને તમાકુથી પણ દૂર રહેવું.

-વધુ સમય સુધી બેસી ન રહેવું, ક્યારેય મળમૂત્રનો વેગ રોકવો નહીં. જમ્યા પછી દિવસમાં સૂવું. (અહીં જણાવેલ ડાયાબિટીસની માહિતી સ્વામી રામદેવજીની બુક ઔષધ દર્શનમાંથી લીધેલી છે.)

