બોડી બિલ્ડિંગ કરનાર માટે આ છે બેસ્ટ શાકાહારી પ્રોટીન

હેલ્થ ડેસ્ક: બોડી બિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છો તો એ ધારણા રહી છે કે પોષણ માટે માંસાહાર તો લાગશે જ. પરંતુ હવે તે ધારણા બદલાઇ રહી છે. બોડી બિલ્ડિંગ કરવાવાળા માંસાહારના નુક ને સમજવા લાગ્યા છે અને તે પણ શાકાહારી થઇ રહ્યા છે. શાકાહારમાં એવુ તો શું ખાવું જોઇએ કે બોડી બિલ્ડિંગ કરવાવાળાના ડાયટ પર અસર ના થાય અને તેમને સારું પ્રોટીન અને મિનરલ પણ મળે, જે માંસાહારના સેવન પર મળે છે. પ્રોટિનની જરૂરિયાત કેવી રીતે પૂરી કરશો ? પ્રોટીન માટે દૂધ, મગફળી અને સોયાબીનનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરવો. માંસાહારની જગ્યાએ દાળને ખોરાકમાં લેશો તો 100 ગ્રામમાં 12 ગ્રામ પ્રોટીન મળી જાય છે, સોયાબીનમાં 36 ગ્રામ, દૂધમાં 3.4 ગ્રામ, પનીરમાં 18, મગફળીમાં 18, ચણામાં 19 ગ્રામ પ્રોટીન મળે છે. જો સોયાબીનને ખોરાકમાં ન લેવા હોય તો મગફળી, પનીર અને ચણાનો આહાર સારા પ્રમાણમાં પ્રોટીન આપે છે. મલ્ટી વિટામીન : બોડી બિલ્ડિંગમાં રોજ આની જરૂરિયાત હોય છે, જો રોજ માંસાહાર સિવાય કેળાં, પાલક, અખરોટ, બદામ, સોયાવાળું આહારમાં મળશે. વેજિટેરિયન ડાયટ શું હોય ? પ્રોટીન પૈનકેક્સ, સ્ટેવિયા, રાજમા, મેયોનીજનું સલાડ કોઇ પણ શાકની સાથે બનાવી શકાય છે. ચોકલેટ મશ મેડ કેસિન પ્રોટિનની સાથે અને કિવી, બ્રાઉન રાઇસ, કિનોઆ, લો ફેટ પ્રોટીન, ટોફૂ લઇ શકો છો. પાલકનો પ્રયોગ કરી શકાય છે, કારણ કે તે લાઇફ પ્રોટેક્ટિવ ફૂડ છે. પાલકમાં ખનીજ જેવાં કેલ્શિયમ, આયરન તથા વિટામિન એ, બી,સી વગેરે મોટી માત્રામાં છે. આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ કે મીઠું અને ખાંડનો પ્રયોગ ઓછામાં ઓછો કરવો જોઇએ. ખાવામાં મગફળી ખાઇ શકાય છે, પરંતુ તેલનો પ્રયોગ ઓછામાં ઓછો કરવો જોઇએ. તલ પણ લઇ જઇ શકાય છે.

the best vegetarian protein for bodybuilders