સ્ટ્રોબેરી, ચંદન, દહીં જેવી વસ્તુઓનો ફેસપેક લગાવો, સ્કિન એકદમ ગ્લો કરશે

હેલ્થ ડેસ્કઃ અત્યારે સિઝનમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. ઠંડક, ગરમી, ભેજ બધું ભેગું છે. એવામાં સ્કિનને તેની અસર થવાની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ વધી જાય છે. તો સિઝનમાં ફેરફાર આવતા અહીં જણાવેલ નેચરલ ફેસપેક લગાવવામાં આવે તો સ્કિનને હેલ્ધી, મુલાયમ, શાઈની અને ફ્રેશ રાખી શકાય છે. તો તમે પણ જાણીને ઘરે જ બનાવો અને લગાવો આ ફેસપેક.

સ્ટ્રોબેરી ફેસપેક :

એક કપ ફ્રોઝન સ્ટ્રોબેરી લો અથવા તાજી સ્ટ્રોબેરીને ક્રશ કરી લો. તેમાં એક કપ દહીં અને એક ચમચી મધ ભેળવી પેસ્ટ બનાવો. આ ફેસપેકને ચહેરા પર લગાવો અને સુકાય એટલે ધોઇ લો. આ પેકથી ત્વચા મુલાયમ અને તાજગીભરી લાગે છે.

રોઝ ફેસપેક :

દસ ગુલાબની પાંખડીઓ, બે ચમચા સુખડ(ચંદન)નો પાઉડર અને બે ચમચા દૂધ મિક્સ કરી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવી લો. આને પંદર-વીસ મિનિટ માટે લગાવી રાખો. સુકાઇ જાય પછી હળવા હાથે ઘસીને કાઢી નાખો અને પછી ઠંડા પાણીથી ધોઇ લો. આ ફેસપેક લગાવવાથી સ્કિન ગ્લો કરશે, શાઈની બનશે અને હેલ્ધી પણ રહેશે.

Click here to know Best benefits of Strawberry and rose pettel facepack.