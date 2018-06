બોડીનો શેપ સારો બનાવી પીઠ અને પગનો દુખાવો દૂર કરે છે તાડાસન, આ રીતે કરો

હેલ્થ ડેસ્ક: અત્યારે લોકો પોતાની માટે સમય કાઢી શકતા નથી, જેના કારણે ઘણી બીમારીઓનો સામનો કરવો પડે છે. પણ આ સમસ્યાઓથી બચવા દિવસમાં માત્ર 10-15 મિનિટ તાડાસન કરી શકાય છે. આનાથી આખા શરીરમાં ખેંચાવ થાય છે અને શરીરના દરેક ભાગને ફાયદો મળે છે. નિયમિત રીતે આ આસન કરવાથી હાઈડ ઝડપથી વધે છે અને શરીર પણ સુડોળ બને છે. યોગ ગુરૂ ડો. ઓમાનંદ જણાવી રહ્યાં છે તેના ફાયદા.

આ આસનના ફાયદા

હાઈટ વધારવા માટે- આનાથી કરોડરજ્જૂમાં ખેંચાણ થાય છે, જે હાઈટ વધારવામાં મદદરૂપ છે. જો 5થી 16 વર્ષની ઉંમરના બાળકો આ આસન કરે તો હાઈટનો ગ્રોથ યોગ્ય રીતે થાય છે. આ સિવાય આ આસનથી એકાગ્રતા વધે છે અને શરીર સમતોલ રહે છે.

વજન ઘટાડે છે- તાડાસન કરવાથી આખા શરીરમાં ખેંચાણ પેદા થાય છે. જેથી તે શરીરનો એક્સ્ટ્રા ફેટ ઘટાડવામાં મદદ મળે છે અને બોડી શેપમાં આવે છે.

ઘૂંટણ અને પીઠ દર્દમાં રાહત- આ આસન કરવાથી પીઠમાં ખેંચાણ આવે છે. જેના કારણે પીઠ અને ઘૂંટણના દુખાવામાં રાહત મળે છે.

સ્નાયુઓ અને માંસપેશીઓ માટે ફાયદાકારક- આ આસન કરવાથી માંસપેશીઓ સ્ટ્રોન્ગ બને છે. સાથે જ માંસપેશીઓમાં દુખાવાની પ્રોબ્લેમ પણ દૂર થાય છે.

પગ મજબૂત બને છે- તાડાસનથી પગની માંસપેશીઓ મજબૂત બને છે. જેનાથી પગમાં સોજા, દુખાવો, પગ સુન્ન થવા જેવી ઘણી સમસ્યાઓમાં રાહત મળે છે.

તાડાસન કરવાની રીત

-સૌથી પહેલાં સામાન્ય સ્થિતિમાં ઊભા થઈ જાઓ અને કમર અને ગરદનને સીધી રાખો.

-હવે બંન્ને હાથને માથું અને ખભાની ઉપર લઈ જાઓ અને શ્વાસ અંદર લેતાં આખા શરીરને ઉપર તરફ ખેંચો અને પગના તળિયા પર ઊભા થઈ જાઓ.

-હવે તમને પગની આંગળીઓથી લઈને હાથની આંગળીઓ સુધી ખેંચાણ અનુભવાશે. આ સ્થિતિમાં જ્યાં સુધી ઊભા રહેવાય ત્યાં સુધી રહો.

-હવે ધીરે-ધીરે શ્વાસ છોડતા શરીર અને હાથને સામાન્ય સ્થિતિમાં લઈ આવો.

સાવધાની

-બ્લડપ્રેશર હોય એવા લોકોએ તાડાસન ન કરવું અથવા કોઈ વિશેષજ્ઞની સલાહ લઈને કરવું.

-જે લોકોને ચક્કર આવવાની સમસ્યા હોય એ લોકોએ પણ વિશેષજ્ઞની સલાહ લઈને આ આસન કરવું.

ક્યારે અને કેટલીવાર આ આસન કરવું?

-સવારે આ આસન કરવાથી સૌથી વધારે ફાયદા મળે છે. પણ જો તમને સવારે સમય ન મળે તો તમે કોઈપણ સમયે આ આસન કરી શકો છો.

-ભોજન કર્યા બાદ આ આસન ન કરવું. કારણ કે ભોજન કર્યા બાદ ભોજન પચાવવામાં શરીરની ઊર્જા ખર્ચ થાય છે, જેથી આ સમયે તમે વધુ સમય સુધી આ આસન નહીં કરી શકો.

-આ આસન ઓછામાં ઓછું 3-4વાર કરો. વચ્ચે-વચ્ચે તમે 1-2 મિનિટનો રેસ્ટ કરી શકો છો.

Click here to know how to do tadasana, its steps, benefits of precautions Of of this asana.