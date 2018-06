પાચનની સમસ્યા, ફેફસાંના રોગો અને થાઈરોઈડમાં બેસ્ટ છે ભુજંગાસન, જાણો રીત

હેલ્થ ડેસ્ક: બોસ્ટન યૂનિવર્સિટીના સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનની એક રિસર્ચમાં જાણવા મળ્યું કે ભુજંગાસન એક એવું આસન છે જે એર કંટ્રોલરની જેમ કામ કરી તન અને મનને નવી ઊર્જા અને ઉત્સાહથી ભરી દે છે. શરીરને સુડોળ બનાવવામાં ભુજંગાસન બહુ જ ફાયદાકારક છે. આ આસન કરતી વખતે આખા શરીરમાં ખેંચાણ આવે છે જેના કારણે આખા શરીરમાં જમા ચરબી દૂર થવા લાગે છે. યોગ વિશેષજ્ઞ ડો. ધીરજ જૈફ જણાવી રહ્યાં છે ભુજંગાસન કરવાની યોગ્ય રીત અને તેના ફાયદાઓ.

આ રીતે કરો

- સૌથી પહેલાં જમીન પર આસન પાથરીને તેની પર પેટના બળે સૂઈ જાઓ.

- હાથને કમર પાસે જમીન પર રાખો.

- બંન્ને પગની વચ્ચે બહુ ગેપ ન રાખો. ધ્યાન રાખવું કે આ સ્થિતિમાં બંન્ને પગ સીધા અને ટટ્ટાર હોવા જોઈએ.

- હવે શ્વાસ લેતાં શરીરના આગળના ભાગને ધીરે-ધીરે નાભિ સુધી ઉપર ઊઠાવો. ધ્યાન રાખો કમર પર વધારે જોર ન પડે.

- યોગ કરતી વખતે ધીરે-ધીરે શ્વાસ લો અને છોડો. જેથી થાક ન લાગે.

- હવે ધીરે-ધીરે શ્વાસ છોડતાં સામાન્ય સ્થિતિમાં આવો.

- આ રીતે એક ચક્ર પૂર્ણ થયું. આ રીતે 3-4 વાર પુનરાવર્તન કરો અને ધીરે-ધીરે સંખ્યા વધારો.

સાવધાની

જો કમરમાં વધુ દુખાવો થતો હોય તો આ આસન ન કરો. પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓએ આ આસન કરવું નહીં. હર્નિયા અને અલ્સર જેવા રોગોમાં પણ આ આસન કરવું નહીં. આ આસન કર્યા બાદ આગળ ઝુકવાવાળા આસનો જેમ કે નૌકાસન, પવનમુક્તાસન અને પર્વતાસન કરવાથી વધુ ફાયદા મળે છે.

ફાયદા

- ભુજંગાસન પેન્ક્રિયાઝને સક્રિય કરે છે અને યોગ્ય માત્રામાં બોડીમાં ઈન્સ્યૂલિન બનાવવામાં મદદ કરે છે.

- આ આસન કમર દર્દ દૂર કરે છે અને તેને કરવાથી ફેફસામાં ખેંચાણ થાય છે, જેના કારણે અસ્થમાના રોગીઓ માટે પણ આ આસન બેસ્ટ છે.

- આ આસન કરતી વખતે ગરદનમાં ખેંચાણ આવે છે. જેથી તે થાઈરોઈડ ગ્રંથિને પણ સક્રિય કરે છે.

- ભુજંગાસન કરવાથી સ્લિપ ડિસ્કની સમસ્યામાં પણ રાહત મળે છે પણ એક્સપર્ટની સલાહ લઈને ભુજંગાસન કરવું.

- આ પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે સાથે જ તે બોડીમાં હેપ્પી હોર્મોન્સને વધારે છે. જેનાથી તણાવ દૂર થાય છે.

