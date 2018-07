બે કારણના લીધે મેટાસ્ટેટિક કેન્સરની જાણ ચોથા સ્ટેજમાં થઈ શકે છે

હેલ્થ ડેસ્ક: બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ એ ટ્વીટર પર જણાવ્યું છે કે તેને હાઇગ્રેડ કેન્સર થયું છે, જે હવે મેટાસ્ટેટિક એટલે કે શરીરના બીજા અંગો સુધી ફેલાઈ ચૂક્યું છે. આ કેન્સર અત્યારે ચોથા સ્ટેજમાં હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેને બ્રેસ્ટ અથવા યુરેટસનું કેન્સર હોવાની ચર્ચા થઇ રહી છે. અત્યારે તેનો ન્યૂયોર્કમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે. મેટાસ્ટેટિક કેન્સર શું છે?

આ કેન્સરના સેલ શરીરના નોર્મલ સેલ સાથે ભળીને શરીરના અન્ય ભાગો સુધી પહોંચે છે, જ્યાં તે ડેવલપ થાય છે. આમ શરીરના વિવિધ અંગોમાં એક સાથે કેન્સરની અસર થાય છે. મેટાસ્ટેટિક કેન્સર શરીરના કયા ભાગમાંથી શરૂ થયું છે તે ડોક્ટર પણ જણાવી શકતા નથી.

શા માટે મેટાસ્ટેટિક કેન્સરની જાણ મોડી થાય છે તે અંગે જણાવી રહ્યાં છે ઝાયડસ હોસ્પિટલના કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો. સિદ્ધાર્થ શાહ....

1). મેટાસ્ટેટિક કેન્સર બ્લડ દ્વારા શરીરમાં ફેલાય છે, આ કેન્સરના સેલ શરીરમાં પોતાને મનગમતી જગ્યા શોધી ત્યાં વિકસીત થાય છે. શરીરમાં ચામડી સિવાય કંઈ દેખાતું નથી, ત્યારે શરીરના કોઈપણ ભાગમાં તકલીફ ન થાય ત્યાં સુધી ખ્યાલ આવતો નથી. બ્રેસ્ટ એકજ જગ્યા એવી છે, જ્યાં ગાંઠ થવાથી જાણી શકાય છે કે કેન્સર છે કે નહીં. બ્રેસ્ટ સિવાય શરીરના અન્ય ભાગમાં તકલીફ થતી હોય ત્યારે ઘણીવાર આપણે એવું માની લેતા હોઈએ છીએ કે આ વર્કલોડના કારણે છે અથવા તો વાતાવરણમાં આવેલા બદલાવના કારણે છે. આના કારણે ધીમે ધીમે આ સેલ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને વ્યક્તિને ખરેખર કેન્સર છે તેની મોડી ખબર પડે છે.

2). મેટાસ્ટેટિક કેન્સરની એક સાઈન છે વજન ઘટવા માંડે છે. પણ સેલિબ્રિટી પોતાના ડાયેટ અને એક્સરસાઈઝ પ્રત્યે સભાન હોય છે, આ લોકોને એવું લાગે છે મારા ડાયેટ અને એક્સરસાઈઝના કારણે વજન ઘટે છે. આમ કેન્સરની મોડી જાણ થઈ શકે છે. નેશનલ કેન્સર ઈસ્ટિટ્યુટના જણાવ્યા મુજબ મેટાસ્ટેટિક કેન્સરના લક્ષણો નીચે મુજબના હોય છે: -હાડકાંઓમાં કેન્સર ફેલાય ત્યારે પેઈન અને ફ્રેક્ચર

-ફેફસામાં ફેલાય ત્યારે શ્વાસની તકલીફ

- બ્રેનમાં ફેલાય ત્યારે માથાનો દુખાવો, ખેંચ, ચક્કર આવવા

-લિવરમાં ફેલાય ત્યારે પેટમાં સોજો અને કમળો

Sonali Bendre diagnosed with high grade cancer. Click here to know Metastatic Cancer, High Grade Cancer Symptoms, Precautions