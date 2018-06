દાંતમાં દુખાવો, ગેસ, અનિદ્રા સહિત 5 પ્રોબ્લેમ્સ દૂર કરશે આ 5 ઘરેલૂ નુસખાઓ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણાં ઘરમાં ઘણાં એવા નુસખાઓ હાજર હોય છે જેને અપનાવીને દવાઓ ખાવાથી બચી શકાય છે. આ નુસખાઓ આપણી દાદી-નાનીના સમયના હોય છે. જેથી આજ લેખમાં અમે તમને 5 નુસખા જણાવીશું, જે તમારી 5 સમસ્યાને દૂર કરશે.

-જો દાંતમાં સખત દુખાવો થતો હોય તો એલચી, લવિંગ અને જાયફળના તેલને સમાન માત્રામાં મિક્સ કરી તેને રૂથી દર્દવાળા ભાગ પર લગાવવાથી આરામ મળે છે.

-ભોજન લીધા પછી રોજ એક ગ્લાસ ગરમ પાણી પીવાથી ગેસ અને અપચાની તકલીફ થતી નથી.

-સરસિયાના તેલમાં થોડો અજમો અને લસણની 4-5 કળીઓ સાંતળીને આ તેલથી શરીરની માલિશ કરવાથી શરીરનો દુખાવો દૂર થાય છે.

-રોજ રાતે 1 ગ્લાસ ગરમ દૂધમાં સાકર અને એલચી મિક્સ કરી પીવાથી અનિદ્રામાં લાભ થાય છે.

-વાયુ વધી જવાથી ઊલટી થતી હોય તો અજમો ખાવાથી કે અજમો-મીઠું મોંમા રાખી ચૂસવાથી ઊલટીમાં રાહત થાય છે.

