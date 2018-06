આ કારણે બાળકો ચાલતાં હોય છે ઊંઘમાં, તેનો ઇલાજ અને બચવાના ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક: ઘણાં બાળકોને ઊંઘમાં ચાલવાની આદત હોય છે. તો કેટલાંક ઊંઘમાં જ અચાનક બેસી જાય છે અને આસપાસ જોવા લાગે છે. કેટલાંક બાળકો પથારી ભીની પણ કરતાં હોય છે.

ઊંઘમાં ચાલવની આદત ઘણાં વયસ્કોમાં પણ હોય છે. વયસ્કોમાં આ આદત હોય તેને સ્લીપિંગ ડિસોર્ડર કહેવાય છે અને તેનો યોગ્ય દવાઓ આપી ઇલાજ કરવામાં આવે છે. પરંતુ બાળકોમાં આ સ્લીપિંગ ડિસઓર્ડર માટે બીજાં પણ કેટલાંક કારણો જવાબદાર હોય છે, જે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો, સમસ્યા ઘણા અંશે હલ કરી શકાય છે.

બાળકોમાં સ્લીપ વૉકિંગનાં કારણો

- અપૂરતી ઊંઘ

- ઊંઘવાના સમયમાં વારંવાર બદલાવ

- બીમારી કે તાવ

- તણાવ કે બેચેની

- સ્લીપવૉકિંગ આનુંશિક પણ હોઇ શકે છે.

- ઊંઘમાં બાળક ડરી જાય

- બ્લેડર ભરેલું હોય (પેશાબ લાગે)

બાળકોમાં સ્લીપવૉકિંગનો ઉપચાર:

- ઊંઘવા માટે સમય ફિક્સ કરવો. વીકેન્ડ હોય કે રજાઓ, તેમને નિયમિત એકજ સમયે સૂવડાવી દેવાં.

- બાળકને સૂવડાવતાં પહેલાં હુંફાળા પાણીથી સ્નાન કરાવવું અને સાથે હળવું સંગીત પણ સંભળાવી શકાય.

- બાળકની સૂવાની જગ્યા આરામદાયક અને શાંત હોવી જોઇએ. રૂમની લાઇટ બંધ રાખવી અને જરૂર લાગે તો જ લેમ્પ ચાલુ કરવો.

- રૂમમાં અવાજ કરતાં કોઇપણ ઉપકરણો ન રાખવાં.

- રૂમનું તાપમાન વધારે પડતું ઠંડુ કે ગરમ ન હોવું જોઇએ.

- બાળક્ને સૂતા પહેલાં વધારે પડતું પાણી કે લિક્વિડ ન આપવું, જેથી તેમનું બ્લેડર ખાલી રહે.

- સૂતાં પહેલાં બાળકને ચા કે ખાંડવાળી વસ્તુ ન આપવી.

છતાં પણ કોઇ સુધાર આવતો ન હોય તો, ચાઇલ્ડ સ્પેશિયાલિસ્ટનો સંપર્ક કરવો.

