સ્પ્રાઉટ્સ, ટામેટા, લસણ જેવા ફૂડ્સના વધુ ફાયદા માટે તેને ખાવાની આ રીત અપનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: મોટાભાગના લોકો અનેક પ્રકારના હેલ્ધી ફૂડ્સ ખાતા હોય છે. પરંતુ તેના પ્રોપર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ અને બેનિફિટ્સ મળી શકતા નથી. એઈમ્સના ફૂડ એન્ડ ન્યૂટ્રીશનના એક્સપર્ટ નિખત અંજુમનું કહેવું છે કે જો ફૂડ્સને પ્રોપર રીતે ખાવામાં આવે તો માત્ર તેમાં રહેલા વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ જ નહીં મળે પરંતુ નુકસાનથી પણ બચી શકાશે. નિખત જણાવી રહ્યા છે એવા 8 ફૂડ્સ વિશે જેને સામાન્ય રીતે લોકો ખોટી રીતે ખાતા હોય છે.

ખોટી રીતે ન ખાવ આ ફૂડ્સ

સ્પ્રાઉટ્સ

ખોટી રીત- ફણગાવેલા અનાજ અથવા સ્પ્રાઉટ્સ મોટાભાગે લોકો કાચાં જ ખાતા હોય છે. પલાળી રાખવાને કારણે આમા બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.

સાચી રીત- સ્પ્રાઉટ્સને થોડા ફ્રાય કરીને અથવા બાફીને ખાવા જોઈએ. જેના કારણે ફૂડ પોઈઝનિંગથી બચી શકાય.

ટામેટાં

ખોટી રીત- લોકો મોટાભાગે સલાડમાં કાચાં ટામેટા કાપીને ખાતા હોય છે. જેના કારણે ટામેટામાં રહેલા લોઈકોપિનના પૂરા ફાયદા મળી શકતા નથી.

સાચી રીત- ટામેટાને થોડા તેલમાં ફ્રાય કરવાથી તેમાં રહેલા હેલ્ધી લાઈકોપિન વધુ રિલીઝ થાય છે.

બદામ

ખોટી રીત- બદામને કાચી અને છાલ કાઢ્યા વિના ખાવાથી છાલમાં રહેલા ટેનિનથી બોડીમાં ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનું એબ્ઝોર્બ્શન ઓછું થાય છે.

સાચી રીત- બદામને રાતે પલાળીને સવારે છાલ કાઢીને ખાવાથી વધારે ફાયદા મળે છે.

બટાકા

ખોટી રીત- બટાકાને રાંધતા સમયે તેની છાલ કાઢી લેવામાં આવે છે. જેના કારણે તેના ઘણા બધા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ નિકળી જાય છે

સાચી રીત- બટાકાને છાલ સહિત જ પકાવો. તે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. છાલનું પાતળુ લેયર જ દૂર કરવું.

ગાજર

ખોટી રીત- ગાજરને ખૂબ ઝીણા સમારીને પકાવવામાં આવે છે અથવા સલાડમાં કાપીને ખાવામાં આવે છે.

સાચી રીત- આખા ગાજરમાં વધુ ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ હોય છે. ધોઈ અને થોડી છાલ ઉતાર્યા બાદ ગાજર ખાઓ.

ચા

ખોટી રીત- ચામાં ખાંડ અને દૂધ ઉમેરીને લાંબો સમય ઉકાળવામાં આવે છે. તેનાથી તેના ફાયદા ઓછા થઈ જાય છે.

સાચી રીત- ચાની પત્તીને પાણીમાં ઉકાળી દૂધ અને ખાંડ ઉમેર્યા વિના પીવું ફાયદાકારક છે. ગ્રીન ટી પણ આ રીતે જ બનાવો. લસણ

ખોટી રીત- લસણને આખા અથવા તો કાપીને તરત જ શાક અથવા અન્ય ફૂડ આઈટમ્સમાં ઉમેરવામાં આવે છે

સાચી રીત- લસણને ખાંડીને 10 મિનિટ રાખી દેવું. જેનાથી તેમાનું એલિસિન નામનું ફાયદાકારક એન્જાઈમ રિલીઝ થાય છે.

