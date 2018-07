વિટામિન B12ની કમીથી મેમરી લોસ, અનિદ્રા અને અપચાનો પ્રોબ્લેમ થાય છે

હેલ્થ ડેસ્ક: ગુજરાતના રાજકોટ શહેરમાં 200 લોકો પર વિટામિન B12નો સર્વે કરવામાં આવ્યો. જેમાં 176 લોકોમાં વિટામિન B12ની કમી જોવા મળી. કેટલાક લોકોમાં તો તેની માત્રા 30pg/mLથી પણ ઓછી હતી. ખાસ વાત તો એ છે કે આ સર્વેમાં સામેલ 88% લોકો વેજિટેરિયન હતા. એટલે કે વેજિટેરિયન લોકોમાં વિટામિન B12ની કમી વધુ જોવા મળે છે.

આ સર્વે ઈન્દોરની ડાયટિશિયન ડો. પ્રીતિ શુક્લાએ કર્યો હતો. તેઓ ચીનના હોંગકોંગમાં ચાલી રહેલાં એશિયન ફેડરેશન ઓફ ડાયટિશિયન એસોસિએશનની એન્યુઅલ કૉન્ફરન્સમાં ગુરવારે વિટામિન B12ની કમીને લઈને રિસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટ કરવાના છે. આ પહેલાં તેમણે વિટામિન B12ની કમીને લઈને dainikbhaskar.com ને ખાસ વાતો જણાવી.

વિટામિન B12ની કમીથી શું થાય છે

-હાથ-પગમાં ઝનઝનાટી

-પગમાં દુખાવો

-ઊંઘ ન આવવી

-ડાઈજેશન પર ખરાબ અસર અને ખોરાક પચાવવામાં પરેશાની

-શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસનો પ્રોબ્લેમ

બોડીમાં જઈને શું કરે છે વિટામિન B12

- વિટામિન B12 બ્લડ સેલ્સને સપોર્ટ કરે છે. નર્વને હેલ્ધી રાખવાની સાથે ડીએનએ પ્રોડક્શનમાં પણ મદદ કરે છે. પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓને B12ની વધુ જરૂર હોય છે.

-આની નોર્મલ રેન્જ 211 થી 911 pg/mL હોવી જોઈએ.

-સર્વેમાં સામેલ 88% લોકોમાં B12ની માત્રા 23 થી 124 pg/mL જોવા મળી.

-ઘણાં લોકોમાં તેની માત્રા 30pg/mLથી પણ ઓછી જોવા મળી.

બોડીમાં વિટામિન B12 બહુ ઓછી માત્રામાં હોય તો શું થાય

-ઊભા થઈએ ત્યારે ચક્કર આવે છે

-આંખો નીચે કાળા ડાઘ પડવા લાગે છે

-ઊંઘ આવવામાં બહુ પરેશાની થાય છે

-હાથ-પગ સુન્ન થઈ જાય છે

કઈ રીતે વિટામિન B12ની કમી દૂર કરી શકાય

-ડો. અગ્રવાલ જણાવે છે કે શાકાહારી ભોજન ખાઈને પણ તેની કમી દૂર કરી શકાય છે. જેના માટે દહીં અને દાળો ડાયટમાં વધુ પ્રમાણમાં ખાઓ.

-તમે સપ્લીમેન્ટ્સ દ્વારા પર વિટામિન B12ની કમી દૂર કરી શકો છો.

Click here to know Signs and Symptoms of Vitamin B12 Deficiency.