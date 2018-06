વધુ બૂમો પાડવાથી વોકલ કોર્ડ અને તેની આસપાસ સોજો આવી જાય છે, અન્ય નુકસાન

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ દેશમાં દર વર્ષે લગભગ એક કરોડ લોકો લેરિન્ઝાઇટિસની સમસ્યાથી પીડાય છે. તેનાથી બચવા શું કરી શકાય એ અંગે જાણીએ. અવાજ એ વ્યક્તિત્વની વિશિષ્ટ ઓળખ હોય છે. તે માટે આપણા ગળાની અંદર સ્વરપેટી ‘લેરિંક્સ’ આવેલ હોય છે. એમાં તાર જેવા બે વોકલ કોર્ડ હોય છે. તે પરસ્પર મળે ત્યારે જ અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ જો યોગ્ય રીતે કામ કરે તો જ આપણે અલગ અલગ પ્રકારનો અવાજ, હાસ્ય, ચીસ અને ગીત વગેરે ગાઈ શકીએ છીએ. તેની રચના બહુ નાજુક હોય છે, જે લોકો વધારે દબાણ સહન કરી શકતા નથી, તેમના ગળામાં સોજો આવી જાય છે, તેને લેરિન્ઝાઇટિસ કહે છે. તેનાથી અવાજની ગુણવત્તા પર અસર પડે છે.

જો સમસ્યા ત્રણ અઠવાડિયાં સુધી કે તેનાથી ઓછા સમય સુધી રહે તો તેને એક્યુટ લેરિન્ઝાઇટિસ કહે છે. જ્યારે તેના કરતાં વધારે સમય સુધી રહે તેને ક્રોનિક કહેવામાં આવે છે. લાંબા સમય સુધી વોકલ કોર્ડ પર દબાણ રહે તો ત્યાં ખાંડના દાણા જેવા દાણા ઊપસી આવે છે. જેને વોકલ નોડ્યુલ કહે છે. મસા જેવા પોલિપ પણ બની શકે છે. આમ તો અવાજમાં આવતા પરિવર્તનનું કારણ લેરિન્ઝાઇટિસ ઉપરાંત અન્ય પણ હોઈ શકે છે. જો અઠવાડિયા સુધી વધારે ભાર જેવું લાગે તો નિષ્ણાતને બતાવવું જરૂરી છે, કારણ કે આ કેન્સર જેવી અવસ્થાના શરૂઆતનાં લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે.

અમુક ખાસ પ્રોફેશનવાળા વધારે પીડાય છે.

સતત મોટે મોટેથી બોલવું તથા ચીસો પાડવી એ તેના થવા પાછળનું મુખ્ય કારણ છે. આ જ કારણ છે કે અમુક પ્રોફેશન જેમ કે એડવોકેટ, ગાયક અને સેલ્સમેનમાં તેને થવાનો ભય વધારે રહે છે. જે લોકોને સતત એસિડિટી રહ્યા કરે છે. એમાં એસિડ રિફ્લેક્સના કારણે વોકલ કોર્ડને નુકસાન થાય છે. એવી રીતે લાંબા સમય સુધી તાવ અને સાયનસ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલીમાં પોસ્ટ નેઝલ ડ્રિપના કારણે લેરિન્ઝાઇટિસ થવાનો ભય વધી જાય છે. બેક્ટેરિયલ કે વાઇરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે પણ લેરિન્ઝાઇટિસની સમસ્યા થઈ શકે છે. ઘણી ‌વખત ફંગલ ઇન્ફેક્શનને લીધે પણ આવું થઈ શકે છે.

લક્ષણ

- અવાજ તરડાઈ જાય કે ભારે થઈ જાય છે. ઘણી વખતે અવાજ નીકળી જ શકતો નથી.

- ગળું સુકાઈ જવું, ખૂંચવું, દુખાવો થવો. વારંવાર સૂકી ખાંસી આવે છે. ઘણી વખત એવું લાગે છે જાણે ગળામાં કંઈક ફસાયું હોય. ગળવામાં પણ તકલીફ પડે છે.

- ચેપ લાગવાને લીધે તાવ આવી શકે છે. નાનાં બાળકોને આવી સ્થિતિમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી શકે છે. ઘણી વખત તો શ્વાસ લેતી વખતે અવાજ આવે છે.

સારવાર

-મોટાભાગના કિસ્સામાં જેમ કે વાઇરલ ચેપ થવાને લીધે આ આપોઆપ અમુક દિવસોમાં ઠીક થઈ જાય છે. અવાજને વિશ્રામ આપવો એટલે કે વોઇસ રેસ્ટ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે. અન્ય કોઈ ચેપ હોય તો એન્ટિબાયોટિક કે એન્ટિફંગલ દવાઓ આપવામાં આવે છે. દવાઓ દ્વારા એસિડિટી પર કાબૂ મેળવી શકાય છે. સ્પીચ થેરપી પણ આ સ્થિતિમાં બહુ મદદરૂપ થાય છે, એમાં યોગ્ય રીતે બોલવાનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે.

- અવાજના અમુક વિશેષ વ્યાયામ તથા સ્વરયંત્ર પર દબાણ ઓછું કરવાની રીતો અપનાવવામાં આવે છે.

આટલું જાણો

- વોકલ નોડ્યુલ કે પોલિપ બનવાની સ્થિતમાં ઘણી વખત માઇક્રોલેરેન્ઝિયલ સર્જરીથી તેને હટાવવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં દર્દીને મોટેથી બોલવાનું અને બૂમો પાડવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનાથી પણ વોકલ કોર્ડ પર અસર થઈ શકે છે.

- સમસ્યાની જાણકારી મેળવવા માટે ગળાની તપાસ દૂરબીનથી કરવામાં આવે છે. તે દ્વારા વોકલ કોર્ડ અને તેની આસપાસ સોજો તથા લાલિમા જોવા મળે છે. ઘણી વખત તપાસ દરમિયાન ગાંઠ પણ દેખાય છે.

સાવધાની રાખો

- સતત લાંબા સમય સુધી બોલવાનું ટાળવું જોઈએ. 15-20 મિનિટ કરતાં વધારે બોલવું હોય તો વચમાં ગેપ લેતા રહેવું જોઈએ.

- સ્વરયંત્રમાં નમી જળવાઈ રહે એ માટે પૂરતાં હાઇડ્રેશનની જરૂર પડે છે, તેથી સામાન્ય તાપમાનવાળું પાણી જ પીવો. લાંબા સમય સુધી બોલવાનું હોય તો વચમાં એક એક ઘૂંટડો પાણી પીતા રહો.

- બિનજરૂરી ખાંસી ખાંસીને ગળાને સાફ કરવાની આદતથી બચવું જોઈએ. જો ગળામાં કંઈક મહેસૂસ થઈ રહ્યું હોય તો ગળાને એ રીતે સાફ કરવાને બદલે અમુક ઘૂંટડા પાણી પી લો. વરાળનો ઉપયોગ કરો. સ્ટીમ ઇન્હેલેશનથી લેરિન્ઝાઇટિસની સ્થિતિમાં ફાયદો થાય છે.

- એલર્જી અને સાઇનસના ચેપની સ્થિતિમાં તરત સારવાર કરાવવી જરૂરી હોય છે. જો બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ અવાજ થતો હોય તો વાત સમજાવવા માટે તેના કરતાં ઊંચા અવાજમાં બોલવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ.

બોક્સ

-દારૂ, સિગારેટ વગેરેના સેવનની વિપરીત અસર વોકલ કોર્ડ પર પડે છે. અસ્થમાની સમસ્યા માટે લાંબા સમયથી સ્ટિરોઇડ ઇન્હેલર લઈ રહ્યા હોવ, ગળામાં વાગ્યું હોય, કેમિકલ કે થર્મલ બર્નને કારણે પણ આ સમસ્યા થઈ શકે છે.

