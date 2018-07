રુબેલા વાઇરસના ચેપથી પ્રેગ્નેન્સ મહિલા અને બાળકોને બચાવવા રસીકરણ છે બેસ્ટ ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક: રુબેલા સામાન્ય રીતે નુરબીબી તરીકે ઓળખાય છે. રુબેલા એ ટોગા (Toga) વાઇરસથી થતો ચેપી રોગ છે, જે ખાંસી અથવા છીંકના સ્ત્રાવ દ્વારા હવામાંથી ફેલાય છે. જે લગભગ 90% 15 વર્ષથી નીચેનાં બાળકોમાં થાય છે અને પ્રેગ્નન્ટ માતાઓ, મોટા લોકોમાં થાય છે. બાળકોમાં આ રોગ સામાન્ય છે, પણ પ્રેગ્નન્ટ માતાને રુબેલા વાઇરસનો ચેપ લાગે તો બાળક જન્મજાત ખોડખાંપણવાળું જન્મે છે. જેને Congenital Rubella Syndrome(CRS) કહે છે.

લક્ષણો-ચિહ્નો

-સામાન્ય ઝીણો તાવ.

-ગળા અને કાનની નીચેની લસિકા ગાંઠોમાં સોજો આવવો.

-ખંજવાળ સાથે લાલ ચકામા, જે મોઢેથી શરૂ થાય છે અને આખા શરીરમાં ફેલાય છે, જે 3 દિવસ રહે છે.

કોમ્પ્લિકેશન: જો માતાને પ્રેગ્નન્સીના શરૂઆતના મહિનાઓમાં રુબેલા વાઇરસનો ચેપ લાગે તો માતાને એબોર્શન અથવા મૃત બાળકનો જન્મ થવો અથવા જન્મજાત ખોડખાંપણવાળું બાળક જન્મે છે.

રુબેલા સિન્ડ્રોમ જેનાં મુખ્ય ચિહ્નો (બા‌ળકોમાં) :

-બહેરાશ (DEAFNESS)

-બંને આંખમાં મોતિયો (CATARACT)

-નેત્રપટલમાં ખામી (RETINOPATHY)

-ગ્લુકોમા (GLUCOMA)

-બાળકનો માથાનો વિકાસ ઉંમરના પ્રમાણમાં ઓછો થવો. (MICROCEPHALY)

-હૃદયમાં ખામી (CHD)

-બરોળ અને લીવર મોટાં થઈ જવાં.

શરીર પર જાંબલી રંગનાં ચકામા

મગજમાં ચેપ

નિદાન :-

માતા અને બાળકોમાં RUBELLA-Igm antibody test. (રુબેલા Igm એન્ટિબોડી ટેસ્ટ)

સારવાર :

રુબેલાની કોઈ સારવાર નથી. રસીકરણ જ ઉપાય છે.

અટકાવવાના ઉપાય :

-7 દિવસ સુધી બાળકને સ્કૂલમાં ન મોકલવું.

-રુબેલા સિન્ડ્રોમવાળું બાળક, એક વર્ષ સુધી બીજાને ચેપ લગાડી શકે છે, તેથી તેને અલગ રાખવું.

-ઇન્ડિયન પીડિયાટ્રિક્સ (IAP)ની સૂચના અનુસાર MMRની રસી જે રુબેલા સામે બાળકને રક્ષણ આપે છે તેના 9 અને 15 મહિને અને 5 વર્ષે કુલ 3 ડોઝ આપવા જરૂરી છે. રસીકરણ: નૂરબીબી-ઓરીના રસીકરણનું કેમ્પેઇન 16 જુલાઈથી ગુજરાતમાં શરૂ થશે. જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા MR (ઓરી, નૂરબીબી)ની રસીનો એક ડોઝ 9 મહિનાથી 15 વર્ષ સુધીનાં બાળકોને શાળા, આરોગ્ય કેન્દ્ર, આંગણવાડી કેન્દ્રમાં મફત આપવામાં આવશે. આ કેમ્પેઇન 1 મહિનો ચાલશે. પ્રેગ્નન્ટ માતાઓમાં રુબેલા વાઇરસનો ચેપ બાળકોમાંથી ફેલાય છે, તેથી 15 વર્ષથી નીચેનાં બાળકોને આ રોગની નાબૂદી માટે રસી આપવી જરૂરી છે. જો બાળકને પહેલાં ઓરી (MEASLES)/MMRની રસીના બધા ડોઝ અપાવેલા હોય અથવા આ રોગ થયેલો હોય તો પણ MRની રસીનો આ ડોઝ આપવો જરૂરી છે. MRની રસીનો વધારાનો ડોઝ પણ સલામત છે.

ડૉ. ઉન્મેષ ઉપાધ્યાય

પીડિયાટ્રિશિયન

Rubella, also known as German measles, is an acute viral infection that usually affects children and young adults.