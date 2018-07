ભોજન કર્યા બાદ થોડી વરિયાળી અને અજમો મિક્સ કરી ખાવાથી નહીં આવે ખાટાં ઓડકારઃ 10 ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ અપચો, ઓવરઈટિંગ, ફેટી ફૂડ્સ, કેફીન, આલ્કોહોલ, ભારે ખોરાક અને સ્મોકિંગ જેવા કારણોથી મોટાભાગના લોકોને જમ્યા બાદ અથવા કંઈ ખાધાં બાદ ખાટાં ઓડકારની પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે. ઘણાં લોકોને રાતે ઉંઘમાં પણ ખાટાં ઓડકાર આવે છે. જેને અવોઈડ કરવા કરતાં આ સમસ્યા વધે નહીં તે માટે કેટલાક ઘરેલૂ ઉપચાર અજમાવવા જોઈએ. તો જાણી લો શું છે એ ઉપાયો.

-ભોજન કરવાના એક કલાક પહેલાં આદુ અને મધની ચા બનાવીને પીવાથી ખાટાં ઓડકાર આવતા નથી.

-એક ગ્લાસ પાણીમાં એક લીંબુનો રસ અને ચપટી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરીને પીવો.

-ખાટાં ઓડકારની પ્રોબ્લેમમાં પપૈયું ખાઓ. તેમાં પપાઈન નામનું એન્ઝાઈમ હોય છે. જે ઓડકારમાં રાહત આપે છે.

-ભોજનની સાથે દહીં, છાશ કે લસ્સી પીવો. આનાથી ડાઈજેશન સારું રહેશે અને ખાટાં ઓડકાર આવશે નહીં.

-ભોજન કર્યા બાદ થોડી વરિયાળી અને અજમો મિક્સ કરીને ખાઓ. ફાયદો મળશે.

-એક કપ પાણીમાં 3-4 એલચી 10 મિનિટ ઉકાળો. નવશેકું રહે એટલે પી લો.

-ભોજન કર્યા બાદ એક ચમચી શેકેલું જીરું ખાઓ. ખાટાં ઓડકારની પ્રોબ્લેમ ક્યારેય નહીં થાય.

-રોજ સવારે ખાલી પેટ લસણની કળી ગળીને એક ગ્લાસ પાણી પી લો. ફાયદો મળશે.

-એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં ચપટી હીંગ મિક્સ કરી પીવો.

-એક કપ પાણીમાં ફુદીનાના 6-7 પાન ઉકાળીને પીવો. ઓડકાર આવતાં બંધ થઈ જશે.

Avoiding carbonated beverages, canned food, antacids, chewing gum, and smoking are some of the precautions for preventing belching. So here we list out Remedies to control Belching problem.