રોજ માત્ર 1 કલાક કરો આ એક્સરસાઇઝ, બેક પેનથી બ્લડપ્રેશર સુધીમાં થશે લાભ

હેલ્થ ડેસ્કઃ રનિંગ અને વોકિંગની જેમ ક્રોલિંગમાં સ્પીડ અને ડિસ્ટન્સનો કોઈ મહત્વ નથી તેમાં તમારું ફોકસ મહત્વ ધરાવે છે. સંપૂર્ણ ફોકસથી ક્રોલિંગના દરેક મૂવમેન્ટને 30થી 60 સેકેન્ડનો સમય લઈ 1 કલાક નિયમિતપણે કરવામાં આવે તો દરરોજ 600થી 800 કેલેરી સુધી બર્ન કરી શકાય છે. તેનાથી તમારું વજન પણ સંતુલિત રહે છે અને માંસપેશીઓ પણ સ્ટ્રોન્ગ બને છે. ચાલવાનું શીખતા પહેલા આશરે દરેક બાળક ક્રોલિંગ કરે છે. તેમાં હાથ, કાંડા, કોણી, મણકાના હાડકાં, હિપ્સ અને લેગ્સ સતત મૂવ થાય છે, જેના કારણે માંસપેશીઓના ટિશ્યૂ સ્ટ્રોન્ગ બને છે અને શરીર પર જમા એક્સ્ટ્રા ફેટ ઓછું થાય છે. બ્લડ પ્રેશર રહે છે કંટ્રોલમાં - તેનાથી શરીરને પૂરો ફાયદો મળે છે. એક શોધ મુજબ ક્રોલિંગ બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરે છે.

- તેનાથી બેક પેનમાં આરામ મળે છે અને મણકાના હાડકાં મજબૂત બનાવવામાં પણ આ મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આ રીતે કરો - સૌથી પહેલા તમારા હાથ અને ઘૂંટણના બળ પર જમીન પર બેસી જાઓ.

- હવે તમારા કાંડાને ખભાના અને ઘૂંટણને હિપ્સના નીચે લઈ જાઓ.

- ધ્યાન રાખો આ સ્થિતિમાં પીઠ એકદમ સીધી રહેવી જોઈએ.

- હવે તમારા ઘૂંટણને જમીન પર 2 ઈંચ આગળ વધારો.

- છેલ્લે તમારા વિપરીત હાથ અને પગને 2થી 3 ઇંચ આગળ વધારતા ક્રોલ કરવાનું શરૂ કરો.

- દરેક સ્ટેપમાં થોડા સેકેન્ડ ઊભા રહો અને પછી બીજો હાથ અને પગ આગળ વધારો.

- શરૂઆતમાં આ વર્કઆઉટને 15 મિનિટ કરો.

- અભ્યાસ થઈ ગયા પછી ધીમે-ધીમે સમય વધારી શકો છો. મેક્સિમમ 1 કલાક સુધી તેને કરવું ફાયદાકારક છે.

- તેને તમે સવારે અથવા સાંજે કરી શકો છો. માત્ર તેને જમ્યાં પછી તરત ન કરો.

- કારણ કે શરીરની અંદર પાચનક્રિયા માટે પણ ઊર્જા જરૂરી હોય છે. શું છે ફાયદા? - બોડીની કોર સ્ટ્રેન્થ વધારવામાં ફાયદાકારક.

- બ્લડપ્રેશર સંતુલિત રાખવા અને ફ્લેક્સિબિલિટી વધારવામાં મદદરૂપ.

- માંસપેશીઓ મજબૂત થાય છે અને હાડકાંની તાકાત વધે છે.

- શરીર સ્ટ્રેચ થાય છે, જેનાથી બેલેન્સ બનાવવામાં મદદ મળે છે.

- વેટ લોસમાં આ ખૂબ મદદરૂપ થાય છે.

- શરીરની બેલેન્સિંગ પાવર વધે છે અને જોઇન્ટ સ્ટ્રોન્ગ થાય છે. આ લોકોએ ન કરવું - ફિઝિકલ ટ્રેનર શિવનાથ સિંહ જણાવે છે કે જો તમને આર્થ્રાઇટિસની પ્રોબ્લેમ છે તો ડોક્ટરની સલાહ વિના આ એક્સરસાઇઝ ન કરો.

- પ્રેગ્નેન્સી દરમિયાન મહિલાઓએ આ એક્સરસાઇઝ ન કરવી જોઈએ. પરંતુ ડિલિવરીના થોડા મહિના પછી ડોક્ટરની સલાહ લઈને તેને શરૂ કરી શકો છો.

- વડીલોએ પણ ડોક્ટરની સલાહ વિના ન કરવી જોઈએ. કારણ કે, તેનાથી જોઇન્ટ અને પીઠ પર દબાણ પડે છે. જે સમસ્યા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. એક્સરસાઇઝ પછી લો હેલ્ધી ડાયટ - ક્રોલિંગ કર્યા પછી જમવાની જગ્યાએ કંઈક હેલ્ધી ડાયટ લેવી જોઈએ.

- દળિયા, ફ્રૂટ્સ, સલાડ, ઓટ્સ અથવા સ્પ્રાઇટ્સ ખાવા તમારા માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે.

- ફ્રૂટ્સ અથવા વેજિટેબલ્સ જ્યૂસ પીવું પણ ફાયદાકારક રહેશે, તેનાથી તમને તરત એનર્જી મળશે

When you think of crawling, you probably think of adorable little rugrats. But according to Mayo Clinic physical therapist Danielle Johnson, crawling is an essential move for grown-ups too.