રેસ 3 માટે સલમાને ઘટાડ્યું 8 કિલો વજન, આવો હતો ડાયટ અને વર્કઆઉટ પ્લાન

હેલ્થ ડેસ્કઃ આજકાલ રેસ 3 માટે બોબી દેઓલની ચર્ચા ચારેય બાજુ થઈ રહી છે. બોબી દેઓલે આ ફિલ્મ માટે ખુદને ટ્રાંસફોર્મ તો કર્યું છે સાથે જ સલમાન ખાને પણ આ ફિલ્મ માટે 8 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે. તેના માટે તેણે 2થી 3 કલાક એક્સરસાઇઝ કરવાની સાથે જ બેલેન્સ ડાયટ પ્લાન ફોલો કર્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે બોબી દેઓલની ફિટનેસનો ક્રેડિટ સલમાન ખાનને જ જાય છે. સલમાને જ બોબી દેઓલને જિમ જવા માટે ફોર્સ કર્યો હતો. આ વાતનો ખુલાસો ખુદ બોબી દેઓલ કરી ચૂક્યો છે. ચાલો જાણીએ કેવો હતો સલમાનનો ડાયટ અને વર્કઆઉટ પ્લાન. ડાયટ પ્લાન

મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ સલમાને હેલ્ધી ડાયટ પ્લાન ફોલો કર્યો હતો, જેમાં ઇંડાનો ખૂબ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બ્રેકફાસ્ટ

લો ફેટ સ્કિમ્ડ મિલ્ક અને 4 ઇંડાનો વ્હાઇટ ભાગ. લંચ

લંચમાં સલમાને ફાઇબર રિચ ડાયટ લીધું હતું જેમાં દહીં, સલાડ, લીલા શાકભાજી અને 5 રોટલી હતી. ડિનર

2 ઇંડાનો સફેદ ભાગ, શાકભાજી, સૂપ, ફ્રેશ ચિકન અને ફિશ. પ્રિ અને પોસ્ટ વર્કઆઉટ

સલમાન એક્સરસાઇઝ પહેલા અને પછી પણ હેલ્ધી ડાયટ લેતા હતા, જેથી બોડીમાં સ્ટ્રેન્થ જળવાઈ રહે અને ફુલ એનર્જીની સાથે એક્સરસાઇઝ કરી શકે. તેમાં એમિનો એસિડ ટેબલેટ્સ, પ્રોટીન શેક, બદામ, ઇંદાનો સફેદ ભાગ અને ઓટ્સ સામેલ હતા. વર્કઆઉટ

સલમાન દરરોજ અલગ-અલગ વર્કઆઉટ કરતા હતા. તે વીકમાં 4 દિવસ એક્સરસાઇઝ કરતા હતા. પહેલો દિવસ - ચેસ્ટ અને ટ્રાઇસેપ્સ વર્કઆઉટ

બીજો દિવસ - બેક અને બાઇસેપ્સ વર્કઆઉટ

ત્રીજો દિવસ - આ દિવસે સલમાન બોડીને રેસ્ટ આપતા હતા

ચોથો દિવસ - શોલ્ડર્સ અને ટ્રેપ્સ વર્કઆઉટ

પાંચમો દિવસ - લેગ્સ અને એબ્સ વર્કઆઉટ રૂટિન

Salman Khan is ready again with Race 3. The rock solid preparation for Salman Khan can be seen in his upcoming movie. With the help of trained nutritionist and instructor, it becomes difficult to change torso according to the role provided. Salman has taken some good health tips, health fitness tips, and exercise tips from his trainer. The Salman Khan Workout Routine and Salman Khan Diet plan has given him an utmost physic that goes for his action role.