રોજ સવારે ખાલી પેટ પીવો ધાણાનું પાણી, એકસાથે 7 સમસ્યાઓમાં થશે ફાયદો

હેલ્થ ડેસ્કઃ આખા ધાણાને મસાલાના રૂપમાં દરેક ઘરમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી ભોજનને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકાય. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આખા ધાણાનું પાણી તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, વિટામિન C અને મેગ્નેશિયમ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે જે બીમારીઓથી બચાવે છે. દરરોજ તેનું પાણી પીવાથી લિવર અને હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે સાથે જ ટાયફોઇડ થવાનો ખતરો પણ ઓછો થઈ જાય છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ ડો. રામ શર્મા જણાવી રહ્યા છે, તેના ફાયદા વિશે. ઈમ્યૂનિટી વધારે છે

તેમાં એસકોર્બિક એસિડ હોય છે, જે એન્ટિઓક્સીડેન્ટનું કામ કરે છે. આ રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારીને આપણને હેલ્ધી રાખે છે. લોહીની કમી દૂર કરે છે

તેમાં વિટામિન c અને ફોલિક એસિડ હોય છે, જે શરીરમાં લોહીની કમી નથી થવા દેતું. લિવર સ્ટ્રોન્ગ બને છે

આ પાણીમાં ફાઇબરની સાથે જ એસેન્શિયલ ઓઇલ હોય છે, જે લિવરને હેલ્ધી રાખે છે. હાર્ટ હેલ્ધી રાખે છે

નિયમિતપણે ધાણાનું પાણી પીવાથી શરીરમાં ગુડ કોલેસ્ટ્રોલનું લેવલ વધે છે, જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી હાર્ટની બીમારીઓનો ખતરો ઓછો થાય છે. ડાયાબિટીસમાં આરામ અપાવે છે

તેનાથી ગ્લૂકોઝનું લેવલ બેલેન્સ રહે છે, જે ડાયાબિટીસની સમસ્યામાં આરામ અપાવે છે. સ્કિન ગ્લોઇંગ બને છે

તેમાં લિનોલેનિક એસિડ હોય છે, જે ઇન્ફેક્શનથી બચાવીને સ્કિનનો ગ્લો વધારે છે. ટાઇફોઇડથી બચાવે છે

તેમાં ડોડેનલ નામનું તત્વ હોય છે, જે ટાઇફોઇડના બેક્ટેરિયાને શરીરમાં ઉત્પન્ન નથી થવા દેતું. આ એન્ટિબાયોટિકની જેમ કામ કરે છે. ક્યારે પીવું?

તેને સવારે ખાલી પેટ પીવું જોઈએ કેવી રીતે બનાવશો ધાણાનું પાણી?

રાતના એક મુઠ્ઠી આખા ધાણાને 100 મિલી. પાણીમાં પલાળી દો. સવારે ગાળીને પીવો. આ પણ વાંચોઃ- બીમારીઓનો ખતરો ટાળવા ક્યારે અને કેવી રીતે કરશો પપૈયાના બીજનો ઉપયોગ?

Coriander is a seed spice that’s been cultivated since ancient times and comes from the same plant that gives us beneficial cilantro leaves. Don’t be alarmed if this doesn’t ring a bell. These seeds might not be as well-known unless perhaps you’re a lover of curries and masalas, which include coriander as an integral ingredient.