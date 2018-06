ઓવર જ નહીં અંડર ઇટિંગ પણ છે નુકસાનકારક, થાય છે આવી ગંભીર અસર

હેલ્થ ડેસ્કઃ મોટાભાગે લોકો ઓવર ઇટિંગના કારણે મેદસ્વિતા વધવા અને અન્ય બીમારીઓને લઈને પરેશાન રહે છે. પરંતુ અંડર ઇટિંગ (ઓછું ખાવા)થી થતા નુકસાન વિશે માહિતી નથી હોતી. અંડર ઇટિંગ રહેતા લોકોને માત્ર નબળાઈ જ મહેસુસ નથી થતી, પરંતુ રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઓછી થવાથી બીમારીઓ થવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે. અંડર ઇટિંગ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે સવાઈ માનસિંહ હોસ્પિટલ, જયપુરના ફિઝિશિયન ડો. રમણ શર્મા. અંડર ઇટિંગથી થતા નુકસાન ઇનફર્ટિલિટી

જ્યારે તમે ઓછું ખાઓ છો તો શરીરને યોગ્ય પોષણ નથી મળી શકતું, જેનાથી શરીરમાં નબળાઈ વધવા લાગે છે અને તે નપુંસકતાનું કારણ બની શકે છે. હેર ફોલ

પ્રોટીન, વિટામિન, ફેટી એસિડ અને મિનરલ્સની કમી હોવા પર વાળ ખરવા લાગે છે. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ

આ સ્થિતિમાં તમારા હાડકાં નબળા થવા લાગે છે, જેનાથી ફ્રેક્ચર જેવી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કુપોષણ

શરીર માટે જરૂરી સંતુલિત આહાર લાંબા સમય સુધી ન મળવું જ કુપોષણ છે. કુપોષણના કારણે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઘટી જાય છે. એનિમિયા

એનિમિયા ત્યારે થાય છે જ્યારે બ્લડમાં પૂરતા હેલ્ધી રેડ બ્લડ સેલ્સ અથવા હીમોગ્લોબિન નથી હોતું. જો ઓછું અથવા અસામાન્ય રેડ બ્લડ સેલ્સ હોય અથવા તમારું હીમોગ્લોબિન ઓછું અથવા અસામાન્ય હોય તો તમારા શરીરને પૂરતું ઓક્સીજન નથી મળતું. એનિમિયાના કારણે થાક મહેસુસ થતો રહે છે. સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ

વિટામિન ઇની કમી થવા પર સ્કિન પ્રોબ્લેમ વધી જાય છે. ઈન્ફ્લેમિશન અને યૂવી એક્સપોજરના સંપર્કમાં આવવાથી સ્કિન ખરાબ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. ડિપ્રેશન

ખૂબ ઓછી કેલેરીનું સેવન ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. વધુ વજન ધરાવતા લોકોમાં પણ ચિંતા જોવા મળે છે જે લોકો ખૂબ ઓછી કેલેરી લેતા હોય છે એવા લોકો ડિપ્રેશનના શિકાર થઈ જાય છે. થાક

જ્યારે તમે યોગ્ય ખાનપાન નથી લેતા તો શરીરને પૂરતા પોષક તત્વો નથી મળી શકતા, જેનાથી નબળાઈ મહેસુસ થાય છે અને થાક લાગવા લાગે છે. તેનાથી એનિમિયાનો ખતરો પણ વધી જાય છે. વારંવાર બીમાર પડવું

શરીરની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા ઘટી જાય છે, જેના કારણે તમે વધુ બીમાર પડવા લાગો છો. કબજિયાત

એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કબજિયાત પૂરતા પ્રમાણમાં કેલેરીનું સેવન ન કરવાના કારણે થાય છે. એવામાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભોજન કરતા લોકોને કબજિયાતની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. ભોજનમાં પ્રોટીનની માત્રા વધારો - પ્રોટીનની માત્રા વધારવાથી કેલેરીનું સ્તર વધે છે. તેનાથી શરીર સ્વસ્થ બને છે.

- દાળ, લોટ, કાચા શાકભાજી, દૂધ, દહીં, રાજમા તથા સોયાબીન, મગફળી, ડ્રાયફ્રૂટ્સ, ઇંડા, ચિકન, માછલી પ્રોટીનના સારા અને નેચરલ સ્ત્રોત છે.

- ચોખા અને પાસ્તા ખાવાથી કાર્બોહાઇડ્રેટ વધે છે. જે નબળાઈથી બચાવે છે.

- ડાયટમાં વધુમાં વધુ શાકભાજી સામેલ કરો, કારણ કે તેમાં પોષક તત્વો ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જે શરીરને સ્વસ્થ રાખે છે.

Under eating can be defined as the process of eating less than the amount of calories your body requires. In short periods, under eating can be synonymous with dieting and often used as a means for losing weight in people who are generally healthy overall.