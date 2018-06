પ્રીમૈન્સ્ટ્રૂઅલ સિન્ડ્રોમમાં મહિલાઓનું વજન વધે છે અને શરીરમાં સોજો આવે છે

હેલ્થ ડેસ્ક: મહિલાઓને પીરિયડ્સના એક બે અઠવાડિયા પહેલાં હોર્મોનલ અસંતુલન થઈ જાય છે. આ દરમિયાન તેનામાં માનસિક તણાવ વધવાની શક્યતા પણ વધી જાય છે, જેનાથી તેનામાં ચીડિયાપણું વધી જાય છે.

મહિલાઓમાં ડિપ્રેશનનું એક કારણ આ પણ છે

પ્રીમૈન્સ્ટ્રૂઅલ સિન્ડ્રોમને પીએમએસ પણ કહે છે. મહિલાઓમાં પીરિયડ્સ શરૂ થવા એટલે કે 15થી લઈને 49 વર્ષ અથવા તેની આસપાસ મેનોપોઝ આવે ત્યાં સુધી આ સમસ્યા થઈ શકે છે, 20 અને 30ની ઉંમરમાં પીએમએસ થવાની શક્યતા વધારે રહે છે. અનિયમિત દિનચર્યા, વધતા તણાવને કારણે પહેલાની સરખામણીમાં અત્યારે આ સમસ્યા મહિલાઓમાં વધારે જોવા મળે છે.

પીએમએસના કારણ

આ એસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન હોર્મોનમાં અસંતુલનને કારણે થાય છે, જે મેન્સ્ટ્રૂએશન દરમિયાન ઓવરીમાં ઈંડુ બનવાની પ્રક્રિયાને કારણે થાય છે. તેને કારણે તણાવ વધવો, સ્વભાવ ચીડિયો થવો, વજન વધવો વગેરે જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. વધારે તળેલું અને મસાલેદાર ખાવાથી, પીરિયડ્સ આવવાના એક અઠવાડિયાથી પંદર દિવસ પહેલા ફાસ્ટફૂડના સેવનથી પણ પીએમએસની ફરિયાદ વધે છે.

પીએમએસના લક્ષણ

પીએમએસ સિન્ડ્રોમ થાય ત્યારે વજન વધવું, શરીરમાં સોજો આવવો, બ્રેસ્ટ પેઈન અને ચીડિયાપણું થવાની સમસ્યા થાય છે. તેની સાથે તણાવ વધવો, સમસ્યાઓ વિશે વધારે વિચારવું, બહુ વધારે ખાવાની ઇચ્છા થવી, માથું અને કમરમાં દુખાવો થવો અને ડિપ્રેશન પણ પીએમએસના લક્ષણ છે. 85 ટકા મહિલાઓમાં તેના બે-ચાર લક્ષણ જ જોવા મળે છે, પરંતુ કેટલીક મહિલાઓમાં તે વધારે તીવ્ર જોવા મળે છે. નિદાન અને સારવાર : પીએમએસ એ કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી, પરંતુ જો આવું સતત થઈ રહ્યું હોય તો ડોક્ટરની સલાહ અચૂક લેવી જોઈએ. તેના માટે થાઈરોઈડ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. તેના લક્ષણ પર નજર રાખવા માટે તમે ડાયરી પણ મેન્ટેન કરી શકો છો. બહુ વધારે સમસ્યા થાય ત્યારે ડોક્ટર ઓરલ કોન્ટ્રિસેપ્ટિવ પિલ્સ પણ આપે છે. ઘણી વાર વધારે ડિપ્રેશન થવા પર સાયકિયાટ્રિસ્ટને પણ કન્સલ્ટ કરવા પડે છે.

બચવા માટે આટલું કરો

1 પીરિયડ્સ આવવાના અઠવાડિયા-પંદર દિવસ પહેલા બ્રિસ્ક વોક, વ્યાયામ અથવા જિમમાં વર્કઆઉચ કરીને પણ આ સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે.

2 ખાવામાં ફાસ્ટફૂડ, તેલ-મસાલાવાળા પદાર્થોનું સેવન પીરિયડ્સ આવવાના અઠવાડિયા-પંદર દિવસ પહેલાં ઓછું કરવું જોઈએ. સ્ટ્રોબેરી, પપૈયુ, બોર, સફરજન, નાશપતિ, લીલાં શાકભાજી, આખા અનાજનું વધારે સેવન કરવું જોઈએ.

3 વિટામિન બી 6 અને વિટામિન ઈ યુક્ત આહાર જેવા કાજૂ, દહીં, માખણ, બદામ, ટામેટું, ફિશ, ઓટ, શક્કરિયું ખાવું ફાયદાકારક છે.

4 જીવનશૈલીને નિયમિત બનાવવી જોઈએ. મેડિટેશન કરવું પણ ફાયદાકારક છે.

