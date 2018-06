લસણની ચાથી દિવસની શરૂઆત કરશો તો નહીં થાય કેન્સર અને હાર્ટની બીમારીઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: લસણમાં એન્ટીબાયોટિક તત્વ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે શરીરમાં બીમારીઓ સામે લડવાની તાકાત વધારે છે. લસણને શાકભાજીમાં નાખ્યાં સિવાય તેની ચા બનાવીને પણ પી શકાય છે. તેમાં એન્ટીબાયોટિક અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોવાને કારણે તેની ચા સ્વાસ્થ્યને અનેક રીતે લાભ પહોંચાડે છે અને બીમારીઓથી પણ બચાવે છે. તો જાણો તેના ફાયદાઓ વિશે.

સ્થૂળતા

આ શરીરમાં રહેલાં ટોક્સિન્સ (હાનિકારક તત્વો) બહાર કાઢે છે. જેથી બોડીમાં ફેટ જમા થતું નથી અને વજન કંટ્રોલમાં રહે છે.

શરદી-ખાંસી

આ નેચરલ એન્ટીબાયોટિકની જેમ કામ કરે છે. જેથી શરદી-ખાંસી જેવી સિઝનલ પ્રોબ્લેમ થતી નથી.

દાંતના દર્દમાં રાહત

લસણમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ તત્વ હોય છે. જેથી દાંત દર્દ થવા પર લસણને વાટીને તેની પેસ્ટ લગાવવાથી દુખાવો દૂર થાય છે, તમે લસણની ચા બનાવીને પીશો તો તેનાથી પણ ફાયદો થશે.

ઈમ્યૂનિટી

લસણમાં નેચરલ એન્ટીબેક્ટેરિયલ, એન્ટીવાયરલ અને એન્ટીફંગલ ગુણ હોય છે. જે બીમારીઓથી બચાવવામાં મદદ કરે છે અને ઈમ્યૂનિટી વધારે છે.

હાર્ટની બીમારીઓ

લસણથી બોડીમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધે છે. જેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રહે છે. જે હાર્ટની બીમારીઓ થવાની સંભાવના ઘટાડે છે.

સ્કિન માટે છે બેસ્ટ

લસણમાં વિટામિન એ, બી1, બી2 અને સી હોય છે. જે સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ રાખવામાં મદદ કરે છે.

કેન્સર

લસણમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. જે કેન્સર સેલ્સને વધતાં રોકે છે અને કેન્સર થવાની સંભાવના ઘટાડે છે.

પાચનતંત્ર

લસણમાં રહેલું એલિસિન તત્વ પેટ સંબંધી સમસ્યાઓ દૂર કરીને પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે.

આ રીતે બનાવો ચા

સામગ્રી 1 ગ્લાસ પાણી

1 લસણની કળી

નાનો ટુકડો આદુ

1 ચમચી લીંબુનો રસ

1 ચમચી મધ

બનાવવાની રીત

-સૌથી પહેલાં પાણીને ઉકાળો અને પછી તેમાં આદુ અને લસણ પીસીને નાખો.

-હવે તેને 15-20 મિનિટ ઉકાળો. પછી ગેસ બંધ કરીને 10 મિનિટ ઠંડુ થવા દો.

-પછી આ મિશ્રણ ગાળીને તેમાં મધ, લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને પીવો.

ક્યારે પીવું

સવારે ખાલી પેટ પીવો.

કેમ લસણ ફાયદાકારક છે

-લસણાં પ્રોટીન, વિટામિન A, B, C અને સલ્ફ્યૂરિક એસિડ સહિત ઘણાં પોષક તત્વો હોય છે.

-આમાં એલિસિન નામનું એક તત્વ હોય છે. જે બેસ્ટ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ માનવામાં આવે છે.

-આ સિવાય તેમાં એન્જાઈમ્સ અને સેપોનિન્સ, ફ્લેવોનોઈડ્સ જેવા તત્વો હોય છે. જે શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે.

when garlic is crushed or chopped. Organosulfur compounds are thought to provide certain health benefits.