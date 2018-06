બટાકાના રસમાં કેટલીક વસ્તુઓ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો, સ્કિન બનશે ગોરી

હેલ્થ ડેસ્ક: દરેકના ઘરમાં ભોજનમાં બટાકાનો ઉપયોગ થતો જ હોય છે. પણ બટાકા માત્ર ખાવા માટે જ નહીં પણ સ્કિન પર લગાવવા માટે પણ બહુ જ ઉપયોગી છે. તેના આ ઉપાયો તમારી સ્કિનની કરચલીઓ અને ડલનેસ દૂર કરે છે અને સ્કિનને હેલ્ધી અને ગ્લોઈંગ બનાવે છે. જાણો ઉપયોગ રીત.

1 બટાકાના રસમાં 1 ઈંડાનો સફેદ ભાગ મિક્સ કરીને ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો. 20 મિનિટ બાદ પાણીથી ધોઈ લો. સ્કિન ટાઈટ થશે અને ગ્લો વધશે.

1 બટાકાને છીણી લો. પછી તેમાં ચપટી હળદર પાઉડર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો. ચહેરોનો રંગ નિખરશે.

1 બટાકાના રસમાં લીંબુના રસના થોડાં ટીપાં મિક્સ કરીને ચહેરા અને હાથ-પગ પર 10 મિનિટ લગાવો. આનાથી સ્કિનનો ગ્લો ઝડપથી વધશે.

1 બટાકાની છીણીને તેમાં મુલતાની માટી અને ગુલાબજળ મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી ચહેરા પર લગાવો. ચહેરા પર નિખાર આવશે.

1 બટાકાના રસમાં થોડું કાચું દૂધ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો અને 20 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. આનાથી ચહેરાની કાળાશ દૂર થશે.

1 બટાકાની સ્લાઈઝ કાપી તેને આંખો પર 5 મિનિટ રાખો. આ ઉપાય રોજ કરવાથી ડાર્ક સર્કલ દૂર થવા લાગશે.

1 બટાકાની પેસ્ટ બનાવી તેમાં કાચું દૂધ અને બદામનું તેલ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો. સ્કિનની સોફ્ટનેસ વધશે.

1 બટાકાના રસમાં 2 ચમચી કાકડીનો રસ મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવો. અડધા કલાક બાદ ધોઈ લો. આનાથી રંગ નિખરશે.

