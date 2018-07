નિક જોનસનું ફિટનેસ સિક્રેટઃ બ્લડ ટેસ્ટથી ઈમ્યૂન જાણ્યાં પછી ફોલો કરે છે ડાયટ

હેલ્થ ડેસ્કઃ એક્ટ્રેસ પ્રિયંકા ચોપડાની સાથે રિલેશનશિપને લઈને ચર્ચામાં આવેલો હોલિવૂડ સિંગર નિક જોનસ પોતાની ડાયટ પર વધુ ફોકસ કરે છે. તે વર્કઆઉટમાં મોટાભાગના હેવી લિફ્ટિંગને સામેલ કરે છે. ફિલ્મોની શૂટિંગ દરમિયાન નિક સપ્તાહના 5 દિવસ વર્કઆઉટ કરે છે. જાણીએ તેના ફિટનેસ સિક્રેટ. રોજ 2 વખત વર્કઆઉટ કરવું પસંદ કરે છે તેણે મસલ્સ વેટ આશરે 20 પાઉન્ડ સુધી વધાર્યું છે. ન્યૂટ્રિશનની સલાહ પર તે ઈમ્યૂન રેસ્પોન્સ જાણવા માટે એક ટેસ્ટ કરાવે છે. સેરોટાઇપ ટેસ્ટ પછી જ તેણે ક્યા ફ્રૂટ્સ અને અન્ય વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ, એ જાણીને જ પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરે છે. ટેસ્ટ મુજબ તેના માટે પ્લાન્ટ બેસ્ડ ડાયટ વધુ ફાયદાકારક છે. તે દિવસમાં ત્રણ વખત મીલ લે છે. તેમાં એક સ્નેક્સ અને એક વર્કઆઉટ પછી શેક સામેલ છે. આ સિવાય તે બ્લૂબેરી, ઓલિવ અને દાડમ પણ લે છે. ડાયાબિટીસ દર્દી હોવાના કારણે તે માઇક્રોન્યૂટ્રિઅન્ટ ડાયટ લે છે. આવી છે ડાયટ શેક - એક સ્કૂપ વેગર પ્રોટીન પાઉડર, 1 કપ બેરીજ, 2 કપ બદામ દૂધ. ભૂખ અને એનર્જી મુજબ સ્નેક્સ લે છે. બ્રેકફાસ્ટ - પાલક મશરૂમની સાથે 4 ઇંડા, એક ચમચી કોકોનટ ઓઇલની સાથે અડધો કપ ઓટમીલ લે છે. 2 ચિકન સોસેસ પૈટી, 1 કપ બાફેલા બટરની સાથે મીઠા બટાકા હૈશ, 2 મોટા ચમચી ઘી, 2 સ્લાઇસ ટોસ્ટ, 2 ચમચા બદામ માખણ ખાઇ છે. લંચ

ટર્કી સેન્ડવિચ 2 સ્લાઇસ બ્રેડ, પાલક ટામેટાં, સરસિયું અને 2 સ્લાઇસ ચીઝ.

ચિકન સલાડ - 4 ઔંસ ચિકન, રોમાનિયા લેટ્સ સલાડ, કાકડી, ટામેટાં, અડધો એવાકાડો 1 નાનો સ્વીટ પોટેટની સાથે.

માછલી ટૈકો - 4 ઔંસ સમારેલા કોડ 2 ટોરિલ્લા, સલાડ, ટામેટાં, 2 ઔંસ સમારેલું પનીર ઇવનિંગ સનેક્સ

1 ઔંસ બદામ, 1 કપ બેબી ગાજર

ડિનર - નોન વેજ બર્ગર, ઓલિવ ઓઇલ અને વાઇન વિનેગરથી તૈયાર સલાડમાં એક કપ સ્વીટ પોટેટો લે છે.

સાઇડ સલાડ - ચિકન, 1 કપ બ્લેક બીન્સ, ચીઝની સાથે 2 કપ બાફેલી બ્રોકલી, 4 ઔંસ ટર્કી, 1 કપ સ્પેગેટી સ્કવેશ, 2 ટેબલસ્પૂન પેસ્ટો સોસ, એક કપ સમારેલું ગાજર, 4 ઔંસ સેલોમન, 1 કપ ક્વિનોઆ, 2 કપ શેકેલું ફ્લાવર, 2 મોટા ચમચા ઓલિવ ઓઇલ. આ પણ વાંચોઃ- આ ખાસ રૂટિન ફોલો કરી યંગ દેખાય છે અનિલ કપૂર, તમેય કરી શકો છો ટ્રાય

