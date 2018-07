બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓએ કયા ફૂડ્સ ખાવાનું અવોઈડ કરવું?

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હાઈ બ્લડપ્રેશર એક ઘાતક બીમારી છે. જે લોકો વધુ પડતા તણાવમાં રહે છે, પોતાના ખાન-પાન, રહેણી-કરેણી પ્રત્યે સાવ બેદરકાર હોય છે, મોટાભાગે આવા લોકો જ બ્લડપ્રેશરના શિકાર બને છે.

બ્લડપ્રેશરના પ્રમુખ લક્ષણો

આ બીમારીના લક્ષણો શરૂઆતમાં દેખાતા નથી, પરંતુ ધીરે-ધીરે સામે આવે છે. બ્લડપ્રેશરના પ્રમુખ લક્ષણોમાં છે થાક લાગવો, ચક્કર આવવા અને શરીરમાં દુઃખાવો થવો. તો હાઈ બીપીથી બચવા અહીં જણાવેલ વસ્તુઓ ખાવાનું અવોઈડ કરો. જેથી તમને હાઈ બીપી ન થાય અને જો પહેલાંથી જ હાઈ બીપી હોય તો આ રોગ કંટ્રોલમાં રહે.

દૂધ

ડેરી પ્રોડક્ટ્સમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે. પરંતુ આ પદાર્થોમાં જરૂરથી વધારે ફેટ પણ હોય છે જે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરી શકે છે. ફુલ ફેટ મિલ્ક પણ બીપીની પ્રોબ્લેમમાં નુકસાન કરી શકે છે. હાઈ બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓ માટે નુકસાનકારક હોય છે. જેથી બ્લડપ્રેશરમાં ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ખાવાથી બચવું જોઈએ.

મીઠું

રિસર્ચરોનું કહેવું છે કે રોજ ભોજનમાં વધુ પડતાં મીઠાનો ઉપયોગ લોહીમાં યુરિક એસિડ અને એલ્બ્યુમિન (એક જાતનું પ્રોટીન)નું પ્રમાણ વધારે છે અને આ તત્વોનું પ્રમાણ લોહીમાં જેટલું વધારે એટલું હાઇપરટેન્શનનું રિસ્ક વધારે. ભોજનમાં મીઠાનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવાથી લોહીની નળીઓ ડેમેજ થાય છે અને હાઈ બ્લડપ્રેશરનું રિસ્ક વધી જાય છે .

શુગર

શુગરના વધુ સેવનથી લીવરમાં વધુ યૂરિક એસિડ બને છે અને આ કારણે હાઈ બ્લડપ્રેશરની સમસ્યા વધે છે. આ હૃદય સંબંધી સમસ્યાઓનું પણ કારણ બની શકે છે. જેથી બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓએ વધુ શુગરવાળી વસ્તુઓ ન ખાવી જોઈએ.

આલ્કોહોલ

જો બ્લડપ્રેશરનાં દર્દીઓ આલ્કોહોલનું સેવન કરે તો તેને બ્લડપ્રેશર ક્યારેય મટી શકતું નથી. વધુ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ પીવાથી બ્લડપ્રેશર વધી જાય છે. જેના કારણે હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું રિસ્ક પણ વધે છે.

રેડ મીટ

વધુ પડતાં ફેટવાળા ખાદ્ય પદાર્થોથી બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ. રેડ મીટમાં ફેટની માત્રા વધારે હોય છે. સાથે જ હાઈડ્રોજેનેટેડ ઓઈલમાં બનેલા ખાદ્ય પદાર્થો પણ ન ખાવા જોઈએ. રેડ મીટમાં સેચુરેટેડ ફેટ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે જેના કારણે લોહીમાં કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર વધે છે અને હૃદય સંબંધી રોગો થવાનો ખતરો વધી શકે છે.

અથાણું

ભારતની શાન સમા અથાણાંનો ચટકારો નાના-મોટા સૌને ભાવે છે. પરંતુ બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓ માટે આ બહુ જ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. અથાણાંમાં બહુ વધુ માત્રામાં કેલરી અને સોડિયમ હોય છે. જેથી સોડિયમ હાઈ બ્લડપ્રેશરના રોગીઓ માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે.

ફાસ્ટફૂડ

જંકફૂડ ખાનાર લોકોમાં હાર્ટ એટેક માટે જવાબદાર ધમનીઓ બ્લોક થઈ જાય છે. ફાસ્ટફૂડ શરીરમાં સારાં કોલેસ્ટ્રોલ એટલે કે એચડીએલની માત્રા ઘટાડે છે અને નુકસાનકારક કોલેસ્ટ્રોલ એલડીએલની માત્રા વધારે છે. ઉપરાંત ટ્રાંસ ફેટ, મેદસ્વીતા અને ડાયાબિટીસનું પણ મોટું કારણ માનવામાં આવે છે. આ સિવાય ફાસ્ટફૂડ બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓ માટે નુકસાનકારક હોય છે.

You probably already know that a diet low in sodium and rich in foods containing potassium, calcium and magnesium referred to as the DASH diet may help prevent or help normalize high blood pressure. So here we list out Never eat these food in blood pressure.