ઘરની માત્ર આ 2 વસ્તુઓથી બનાવો આ ફેસપેક, તરત જ વધારશે ફેસનો ગ્લો

હેલ્થ ડેસ્ક: તમારી સ્કિન ઓઈલી હોય, ડ્રાય હોય કે પછી ચહેરા પર પિમ્પલ હોય. આ બધી જ સ્કિન પ્રોબ્લેમ માટે બેસ્ટ છે આ ફેસપેક. આ ફેસપેક બનાવવાની રીત પણ બહુ જ સરળ છે. ઘરમાં જ ઉબલબ્ધ 2 વસ્તુઓથી આ પેક બની જશે. ભોપાલના તનીષા બ્યુટી પાર્લરના ઓનર તનીષા ઉપ્પલ આ પેક વિશે જણાવી રહ્યાં છે.

આ 2 વસ્તુઓની જરૂર પડશે

આ પેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં દહીંની જરૂર પડશે. 1 બાઉલમાં 2 ચમચી દહીં નીકાળી લો. તેમાં 1 ચમચી બેસન મિક્સ કરો. આ બંન્ને વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરીને ક્રીમી પેસ્ટ તૈયાર કરો. પછી તેને ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો. 15-20 મિનિટ રહેવા દો.

પેક લગાવ્યા બાદ

પેક સૂકાઈ ગયા બાદ જો તમારા ચહેરા પર પિમ્પલ કે ફોલ્લી થઈ હોય તો હળવા હાથે પાણીથી આ પેકને કાઢી દો. જો તમારી સ્કિન ક્લીઅર હોય તો હાથમાં પાણી લઈને થોડો મસાજ કરીને આ પેક કાઢો.

આ પેકની અસર તમને તરત દેખાશે. આ ફેરનેસ લાવવાની સાથે ચહેરાને ક્લિન પણ કરશે. આ પેક રોજ લગાવો. તમે તેને કોઈપણ સમયે લગાવી શકો છો. 15 દિવસમાં આ ફેસપેકનો બેસ્ટ રિઝલ્ટ તમને મળશે.

કઈ રીતે ફાયદો કરે છે આ પેક

આ પેકમાં રહેલું બેસન ચહેરાને ક્લિન કરવાની સાથે જ એક્સ્ટ્રા ઓઈલને પણ દૂર કરે છે. જેનાથી સ્કિન સ્મૂધ બને છે. દહીંમાં લેક્ટિક એસિડ અને સારાં બેક્ટેરિયા હોય છે. જે સ્કિન પર થતાં ઈન્ફેક્શનને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.

Grandmothers in the Indian subcontinent are obsessed with using gram flour for skin care. Given here are few homemade besan face packs for instant glow.