એલોવેરા જેલ, ઓલિવ ઓઈલ, ઓટ્સ, મધ, લીંબુ જેવી વસ્તુઓથી સ્કિનને બનાવો હેલ્ધી

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ કોઈપણ આડઅસર વિના ચહેરાની ત્વચા સંબંધી સમસ્યાઓને પ્રાકૃતિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને દૂર કરી શકાય છે. ઘરમાં જ અહીં જણાવેલી સામાન્ય વસ્તુઓનો પ્રયોગ કરો અને ચહેરાની સ્કિન યુવાન, ગ્લોઈંગ અને કરચલીમુક્ત બનાવો.

નિષ્તેજ ત્વચા માટે

આ ફેસપેક નિષ્તેજ અને બેજાન ત્વચામાં જાન લાવી દેશે. તેના માટે એક વાટકીમાં 1-1 ચમચી ઓલિવ ઓઈલ અને એલોવેરા જેલ મિક્સ કરીને તેમાં એટલી જ માત્રામાં ઓટ્સનો પાઉડર મિક્સ કરીને પેસ્ટ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી ધીરે-ધીરે ચહેરા પર ઘસો. 10 મિનિટ બાદ ચહેરો ધોઈ લો. ડેડ સ્કિનને દૂર કરવા માટેનો આ બેસ્ટ નેચરલ સ્ક્રબ છે.

સેન્સિટિવ સ્કિન માટે

સેન્સિટિવ ત્વચા પરની ગંદકી દૂર કરવા માટે સમાન માત્રામાં એલોવેરા જેલ, કાકડીનો રસ, દહીં અને ગુલાબનું તેલ મિક્સ કરો. આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવી સૂકાવા દો. તમે ગુલાબ તેલની જગ્યાએ તમારી ઈચ્છા મુજબ અન્ય તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ચહેરાને ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. આ ફેસપેકનો ઉપયોગ સેન્સિટિવ ત્વચા માટે બેસ્ટ છે અને આનાથી ત્વચા તરોતાજા અને સ્વસ્થ રહેશે.

ડિટોક્સીફિકેશન માટે

ત્વચામાં ચમક લાવવા માટે ત્વચા પરની મૃત કોશિકાઓને દૂર કરવી જરૂરી છે. તેના માટે એલોવેરા જેલમાં કેરીનો પલ્પ અને લીંબુનો રસ બ્લેન્ડરમાં ક્રશ કરી તેને ચહેરા પર 20 મિનિટ માટે લગાવી રાખો. ત્યારબાદ પાણીથી ધોઈ લો. આ પેકથી ત્વચા અંદરથી સાફ તો થશે જ સાથે ત્વચામાં ચમક વધશે.

ડ્રાય ત્વચા માટે

ડ્રાય ત્વચાને હમેશા હાઈડ્રેશનની જરૂર હોય છે. જેને તમે એલોવેરા ફેસપેકની મદદથી પૂરી કરી શકો છો. તેના માટે એલોવેરા જેલ, કોટેજ ચીઝ, ખજૂર અને કાકડીની પેસ્ટ તૈયાર કરવી. તેમાં થોડો લીંબુનો રસ મિક્સ કરવો. હવે આને ચહેરા પર લગાવો. 30 મિનિટ પછી ધોઈ લો. આનાથી તમારી ત્વચા સારી રીતે હાઈડ્રેટ થઈ જશે.

ટેન હટાવશે

લીંબુના રસમાં એલોવેરા મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવવાથી ટેનિંગની સમસ્યા ઝડપથી દૂર થાય છે. આ પેસ્ટને ચહેરા અને ગરદન પર લગાવી 15 મિનિટ રહેવા દો અને પછી નવશેકા પાણીથી ધોઈ લેવું. આ ફેસપેક લગાવવાથી ચહેરો ચમકીલો બનશે.

કરચલીની સમસ્યા માટે

ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરવા માટે નિયમિત રીતે એલોવેરાનો પ્રયોગ કરો. આનાથી તમારી ત્વચા ટાઈટ રહેશે. તેના માટે એલોવેરા અને ગુલાબજળ મિક્સ કરી પેક બનાવો. તેને 15 મિનિટ ચહેરા પર લગાવી ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો.

Natural face pack benefits: homemade natural face pack, for all types of skin, make your face and skin healthy and fair, banana, lemon, oats, honey, papaya, orange etc things you can use. So here we list out Natural face pack benefits for all skin problems.