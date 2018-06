વધુ મિત્રો રાખવાથી અને સોશિઅલી કનેક્ટ રહેવાથી હાર્ટ અને બ્રેન રહે છે હેલ્ધી

હેલ્થ ડેસ્ક: વધુ મિત્રો હોવા અને સોશિઅલી કનેક્ટ રહેવાથી બ્રેન હેલ્ધી રહે છે અને બ્રેન પર ઉંમરની અસર દેખાતી નથી, સાથે જીવન સ્તર પણ સુધરે છે. આ ખુલાસો એક રિસર્ચમાં થયો છે. રિસર્ચ મુજબ યાદો, લાગણીઓ અને પ્રેરણાને ફીલ કરનાર બ્રેનના એક ભાગમાં વધતી ઉંમરની અસર ઓછી થાય છે. આવા લોકોના બ્રેનમાં સામાજિક સંબંધો સુરક્ષિત રહે છે. અમેરિકાના કોલંબસમાં ઓહિઓ સ્ટેટ યૂનિવર્સિટીમાં થયેલી આ રિસર્ચમાં આ વાત જાણવા મળી છે.

ત્રણ મહિના સુધી ચાલી રિસર્ચ

અમેરિકાના કોલંબસમાં ઓહિઓ સ્ટેટ યૂનિવર્સિટીમાં ન્યૂરોલોજિલક ઈન્સ્ટિટ્યૂટના મુખ્ય સંશોધક એલિઝાબેથ કિર્બી મુજબ શોધમાં ખુલાસો થયો છે કે સામાજિક રીતે સક્રિય વ્યક્તિના બ્રેન પર ઉંમરની ઓછી અસર દેખાય છે. જર્નલ ફ્રંટિયર ઈન એજિંગ ન્યરોસાયન્સ દ્વારા પ્રકાશિત શોધ મુજબ શોધકર્તાઓએ 15-18 મહિનાના ઉંદરોના 2 સમૂહ બનાવી 3 મહિના સુધી સંશોધન કર્યું.

જેમાં સમૂહમાં કામ કરવાવાળા ઉંદરોની મેમરી સારી હતી. જ્યારે એકલા અથવા એક સાથી સાથે રહેલાં ઉંદરની મેમરી એટલી સારી નહોતી. ઉંદરો પર 1 રમકડું ઓળખવાની શોધ કરીને તેમની મેમરી ચકાસવામાં આવી. શોધના પરિણામો મુજબ સમૂહમાં રહેનાર ઉંદરોની મેમરી સારી હતી, તેઓ તેમની પાસે રાખેલી વસ્તુ હટાવવામાં આવી તો ઓળખી ગયા, જ્યારે એક સાથી સાથે અથવા એકલા રહેતા ઉંદરની પાસે રાખેલું રમકડું હટાવવામાં આવ્યું તો તે ઓળખી શક્યા નહીં.

એકલતાથી વધે છે હાર્ટ પ્રોબ્લેમ

-લોકોથી દૂર રહેવું માત્ર યાદશક્તિ જ નહીં પણ શરીરને પણ ઘણાં પ્રકારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

-ડેનમાર્કની કોપેનહેગન યૂનિવર્સિટીમાં થયેલી શોધમાં પણ આવી જ વાતો સામે આવી. શોધ મુજબ એકલા રહેવા પર હાર્ટ ડિસીઝનો ખતરો વધી જાય છે. -સ્ટડીમાં સામે આવ્યું છે એકલતાને કારણે વ્યક્તિને ડિપ્રેશન અને એન્ગ્ઝાયટી જેવી સમસ્યાઓ થાય છે. જેના કારણે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ વધે છે અને આ બધાંને કારણે હાર્ટ ડિસીઝ અને સ્ટ્રોકનો ખતરો વધે છે.

