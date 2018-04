હજારો લોકોનો જીવ બચાવશે આ 1 વેક્સિન, મેલેરિયા માટે કરી શકાશે ઉપયોગ

યુટિલિટી ડેસ્કઃ મેલેરિયાથી લડનારી વેક્સીન હવે દરેક લોકો માટે જલદી જ આવી જશે. પાયલટ પ્રોજેક્ટના આધારે તેને ત્રણ આફ્રીકી દેશો ઘાના, કીનિયા અને મલાવીમાં મોટા પાયા પર યૂઝ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ધ્યાન રાખવાની વાત તો એ છે કે આ વેકસીનની શોધ તો 2015માં કરાઇ હતી. તે એટલી પ્રભાવી છે કે તેને લઇને પોતે WHO પણ અવઢવમાં છે. આ કારણ છે કે આ ત્રણ દેશોમાં તેનું પરિક્ષણ કરાવાઇ રહ્યું છે. તેના પરિણામના આધારે ભવિષ્યની નીતિ બનાવી શકાશે. ધ્યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે આફ્રિકી દેશોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોના મૃત્યુ થઇ જાય છે. RTS-S નામની આ વેક્સીન આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમને મેલેરિયાના પેરાસાઇટ (પરજીવી)પર એટેર કરવામાં સમર્થ બનાવે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને પણ આ વેકસીનને સમર્થન આપતાં કહ્યું કે તેનાથી ભવિષ્યમાં હજારો લોકોનો જીવ બચવાની આશા છે. આફ્રિકા માટે WHOના રિજનલ ડાયરેક્ટર ડૉ. માત્શીડિસો મોએતીએ કહ્યું કે મેલેરિયાની રસીને પાયલટ પ્રોજેક્ટથી જે સૂચનાઓ મળી તેમાં રસીના વ્યાપક ઉપયોગ સંબંધી નિર્ણયમાં મદદ મળશે. તેનાથી હજારોનો જીવ બચાવી શકાય છે. કેટલા પ્રમાણમાં રસી લેવાનું રહેશે જરૂરી?

આ રસીને 4 વાર લેવાની રહેશે. પહેલાં ત્રણ વખત લો ત્યારે એક એક મહિનાનું અંતર રાખવામાં આવે અને ચોથી વખતે તે 18 મા મહિને લેવામાં આવે તે જરૂરી છે. પાયલટ પ્રોજેક્ટમાં ઘાના, કીનિયા અને મલાવીમાં 5-17 મહિનાના વચ્ચે લગભગ સાડા સાત લાખ બાળકોને સામેલ કરાશે.

Click here to read more about the Malaria Vaccine Will Save Thousand Lives.