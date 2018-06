આ 5 સામાન્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને વાળને બનાવો જાડાં અને મજબૂત

હેલ્થ ડેસ્કઃ વાળને મજબૂત, શાઈની અને ઘાટ્ટા બનાવવા કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ. આ ઘરેલૂ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી વાળ હેલ્ધી બને છે. સાથે જ આ વસ્તુઓ સરળતાથી મળી પણ રહે છે અને તમારે વધારે ખર્ચો કરવાની પણ જરૂર પડતી નથી.

ખાટું દહીં

2 ચમચી ડુંગળીના રસમાં 1-1 ચમચી ખાટું દહીં અને લીંબુનો રસ મિક્સ કરી લો. પછી તેને લગાવીને સ્કેલ્પમાં મસાજ કરો. 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

ઈંડાનો સફેદ ભાગ

2 ચમચી ડુંગળીના રસમાં 1 ઈંડાનો રફેદ ભાગ મિક્સ કરી તેને સ્કેલ્પમાં લગાવી મસાજ કરો. એક કલાક બાદ વાળ ધોઈ લો.

મીઠો લીમડો

1-1 ચમચી લીમડાના પાનની પેસ્ટ અને દહીં મિક્સ કરી લો. આને રેગ્યુલર વાળ અને સ્કેલ્પમાં લગાવો.

એલોવેરા જેલ

રેગ્યુલર 1 ચમચી એલોવેરા જેલને વાળ અને સ્કેલ્પમાં લગાવો. એક કલાક બાદ ધોઈ લો. આનાથી ડેન્ડ્રફ અને હેયર ફોલની પ્રોબ્લેમ દૂર થશે.

બટાકા

2-3 બટાકાનો રસ કાઢી વાળ અને સ્કેલ્પમાં લગાવો. એક કલાક બાદ ધોઈ લો.

