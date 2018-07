B12, B9, જેવા વિટામિનની ઉણપથી હાથ-પગ સુન્ન થઈ જાય છે, ખાઓ આ ફૂડ્સ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણા દેશમાં લગભગ 70 ટકા લોકો એવા છે જેમના શરીરમાં કોઈને કોઈ વિટામિનની ઉણપ હોય છે, પરંતુ તેમને ખબર જ નથી હોતી. જેના કારણે તેઓ અનેક પ્રકારની બીમારીઓના શિકાર થાય છે.

શરીર આપે છે સંકેત

જ્યારે શરીરમાં વિટામિન્સની ઉણપ સર્જાય છે ત્યારે શરીર કેટલાક સંકેતો આપે છે જેને પણ ઓળખવાની જરૂર હોય છે અને તે પ્રમાણેના કેટલાક ખોરાક ડાયટમાં સામેલ કરવાની જરૂર હોય છે. જેથી શરીરમાં આ ઉણપને દૂર કરી શકાય. તો ચાલો આજે તમને જણાવી દઈએ.

ચહેરા પર સફેદ રંગના દાણા થવા

કેટલાક લોકોના ચહેરા પર તમે જોયું હશે કે તેમને સફેદ અને લાલ રંગના દાણા થઈ જતાં હોય છે. જે વિટામિન એ, ડી અને અન્ય જરૂરી ફેટી એસિડ્સની શરીરમાં ઉણપ હોવાને કારણે આવું થાય છે. ચહેરા સિવાય આવા દાણા હાથ અને જાંઘ પર પણ જોવા મળે છે. આવામાં શરીરને હેલ્ધી ફેટની વધારે જરૂર હોય છે.

શું ખાવું-

સાર્ડિન અને ટ્યૂના જેવી માછલી, ઈંડા, લીલા પાનવાળી શાકભાજીઓને પોતાની ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. આ સિવાય પપૈયું, ગાજર અને શક્કરિયામાં સારી માત્રામાં વિટામિન ઈ હોય છે તો તમે તેનું પણ સેવન કરી શકો છો. આ વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરવાથી તમે આ સમસ્યામાંથી છુટકારો મેળવી શકો છો.

હાથ-પગ સુન્ન થઈ જવા

આ સમસ્યા ફોલેટ (બી9), બી6 અને બી12 જેવા વિટામિન બીની ઉણપને દર્શાવે છે. આનાથી શરીરમાં ઝનઝનાટી અનુભવાય છે. ઘણાં લોકોને આવી સમસ્યા રહેતી હોય છે જેમાં અચાનક હાથ-પગ વારંવાર નિષ્ક્રિય થઈ જતાં હોય છે. આ સિવાય આ વિટામિન્સની ઉણપને કારણે અવસાદ, એનીમિયા, થાક અને હોર્મોન્સમાં અસંતુલન જેવી સમસ્યાઓ પણ થાય છે.

શું ખાવું-

બ્રાઉન રાઈસ, બાજરો, દળિયા, ફળીઓ, ફણગાવેલું અનાજ વગેરે આહારને તમારા નાસ્તામાં સામેલ કરો. આ સિવાય ઈંડા, ચિકન, મટન, કોબીજ, રાજમા, ફુલાવર અને લીલા શાકભાજીને તમારા રોજિંદા ડાયટમાં સામેલ કરો.

કિનારેથી હોઠ ફાટી જવા

જો તમારા હોઠ કોર્નરથી વારંવાર ફાટી જાય છે તો આ સમસ્યાને નજરઅંદાજ ન કરતાં કારણ કે આ તમારા શરીરમાં વિટામિન બી3, બી2, આયર્ન, ઝિંક જેવા ન્યૂટ્રિશનની ઉણપનો સંકેત હોઈ શકે છે. આની ઉણપ ત્યારે સર્જાય છે જ્યારે તમે વધુ પડતી ડાયટિંગ કરતાં હોવ.

શું ખાવું-

માછલી, ચિકન, ટામેટા, મગફળી અને દાળનું સેવન કરવું. શરીરમાં આયર્નની ઉણપ ન સર્જાય તે માટે વિટામિન સી જરૂરી છે જેથી તમારા ડાયટમાં નારંગી, દ્રાક્ષ, પાઈનેપલ જેવા ફળોને સામેલ કરી શકો છો.

માંસપેશીઓમાં દુખાવો

પગની આંગળીઓ, પગની પિંડી અને પાછળના ભાગમાં દુખાવો કે ખેંચાણ મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમની ઉણપને કારણે થઈ શકે છે. જો શરીરમાં લાંબા સમય સુધી આ ઉણપ રહે તો તમારા શરીરમાં વિટામિન બીની ઉણપ હોઈ શકે છે.

શું ખાવું-

પોટેશિયમ માટે સંતરા, કેળા, મગફળી અને નારિયેળ પાણીનું સેવન કરવું. મેગ્નશિયમ માટે લીલા શાકભાજી અને કેલ્શિયમ માટે બદામ અને બ્રાઉન રાઈસ, દૂધ વગેરેનું સેવન કરવું.

વાળ ખરવા

આ પરેશાની બાયોટીન એટલે કે વિટામિન બી7ની ઉણપને કારણે થાય છે. જેને હેયર વિટામિનના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આની ઉણપને કારણે વાળ વધુ ખરવા લાગે છે અને ચહેરા પર કેટલીકવાર લાલ રંગના ચકામા પણ પડી જાય છે. કાચાં ઈંડા ખાવાથી આ સમસ્યા થઈ શકે છે.

શું ખાવું-

વાળ ખરવાની સમસ્યાથી બચવા અને બાયોટીનની ઉણપને દૂર કરવા માટે પકાવેલા ઈંડા, માછલી, એવાકાડો, મશરૂમ, ફ્લાવર અને કેળાને તમારી ડાયટમાં સામેલ કરો.

