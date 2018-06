હૃદયરોગ, ડાયાબિટીસ, હીમોગ્લોબિનની ઉણપ વિશે જાણવા એકવાર જુઓ તમારા નખ

હેલ્થ ડેસ્ક: નખ મુખ્યત્વે કેરોટીન નામના પ્રોટીન સાથે મળીને બનેલા હોય છે. ગરમીની તુલનામાં ઠંડીમાં તથા મહિલાઓની તુલનામાં પુરુષોના નખ વધારે ઝડપથી વધે છે. હોર્મોનલ અસંતુલન, બીમારી અને વધતી ઉંમરને કારણે નખ ધીરે ધીરે વિકસિત થાય છે. નખ પર નજર આવનારા સફેદ ધબ્બા, ડાઘ, નીલાશ સહિત ઘણા પ્રકારના ફેરફાર ઘણી ગંભીર બીમારીઓના સંકેત હોઈ શકે છે. નખમાં નજર આવનારા ફેરફારને સમયાંતરે જોઈને ઓળખવાથી ઘણી બીમારીઓ સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે.

નખની બીમારીઓને આ રીતે ઓળખો

વ્હાઇટ સ્પોટ : કોઈ સામન્ય લાગવો અથવા ચિંતાને કારણે નખ પર વ્હાઇટ સ્પોટ (સફેદ ધબ્બા) જોવા મળે છે. આ સ્પોટ ઇન્ફેક્શન, લિવર અથવા કિડનીની બીમારીને કારણે પણ થઈ શકે છે.

ડાર્ક સ્પોટ : ઘાટા રંગના ધબ્બા હોય તો ત્વચા રોગ વિશેષજ્ઞો પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ. આ નખની અંદર એક સામાન્ય તલ અથવા તો મેલેનોમા (ત્વચા કેન્સરનું ગંભીર રૂપ) પણ હોઈ શકે છે.

પેલ : નખનો રંગ ફિક્કો પીળો (પેલ) થવો એ લોહીમાં હીમોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઓછું હોવાનો અથવા કિડનીની બીમારી હોવાનો સંકેત છે.

બ્લૂ નેલ્સ : નખનું નીલા રંગનું દેખાવું એ ફેફસાં અને હૃદય સંબંધી રોગોનો સંકેત છે.

પીળા : નખનું પીળું દેખાવું એ કમળો થવાનો સંકેત છે.

સમસ્યાઓ

ઇનગ્રોન ટોનેલ : જ્યારે પગના અંગૂઠાના નખ આગળની તરફ વધવાને બદલે ત્વચામાં જ સાઇડમાં વધવા લાગે છે ત્યારે તેને ઇનગ્રોન ટોનેલ કહે છે. નખની યોગ્ય દેખરેખ ન કરવાથી, એકદમ ફિટિંગવાળાં જૂતાં પહેરવાથી આ સમસ્યા થઈ શકે છે.

નખનું વારંવાર તૂટવું : કેલ્શિયમની ઊણપ, વિટામિન બીની ઊણપથી આ સમસ્યા થઈ શકે છે.

ફંગલ ઇન્ફેક્શન : નખની અસામાન્ય વૃદ્ધિ તથા વારંવાર નખના તૂટવાને કારણે ફંગલ ઇન્ફેક્શનની સમસ્યા થઈ શકે છે. પાણીમાં વધારે કામ કરવાથી, વધારે પરસેવો આવવાથી, ડાયાબિટીસ સિવાય રમતવીરોને વારંવાર વાગવાને કારણે આ સમસ્યા થઈ શકે છે.

બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન : આ ઇન્ફેક્શન બેક્ટેરિયા સિવાય પાણી, કેમિકલને કારણે પણ થઈ શકે છે. નખ લાલ થવા, આસપાસ સોજો આવવો, દુખાવો થવો તેનાં લક્ષણો છે.

વોર્ટ : નખોમાં ગાંઠ વાઇરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે થઈ શકે છે. તે અંગૂઠા અને આંગળીઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

સોરાયસિસ નેલ્સ : સોરાયસિસથી પીડિત 80 ટકા લોકોને નખમાં સમસ્યા થાય છે. નખોનો રંગ બદલાવો, ઊખડી જવા વગેરે લક્ષણો જોવા મળે છે.

સારવાર

1.નખોમાં ફંગલ ઇન્ફેક્શન થાય ત્યારે એન્ટિફંગલ મેડિસિન ફ્લુકોનાઝોલ ટેબ્લેટ, ઇટ્રાકોનાઝોલ કેપ્સ્યૂલ અને ક્રીમ, ટેરબિનાફિન કેપ્સ્યૂલ તથા ક્રીમનો પ્રયોગ ડોક્ટરની સલાહ લઈને કરવો જોઈએ.

2.ટ્યુમર અથવા નખોના અંદરની તરફ વધવા જેવી સમસ્યાઓ માટે નખોની સર્જિકલ સારવાર કરાવવી જોઈએ.

નખની રાખો સારસંભાળ

-નખને સાફ અને સૂકા રાખીને ઇન્ફેક્શનથી બચી શકાય છે.

-યોગ્ય ફિટિંગનાં જૂતાં પહેરો.

-હંમેશાં નખો પર નેલ પોલિશ ન લગાવી રાખશો. ક્યારેક ક્યારેક તેમને નેલ પોલિશ વગરના પણ રાખવા જોઈએ.

-ગરમ પાણીમાં મીઠું મેળવીને તેમાં પગને 5થી 10 મિનિટ માટે રાખવા જોઈએ. તેનાથી નખ અને પગની ત્વચા સારી થાય છે.

-જો ડાયાબિટીસ અથવા નસોમાં સોજાની સમસ્યા હોય કે રક્તસંચાર યોગ્ય ન હોય તો વધારે સાવધાની રાખવી જોઈએ.

-મેનિક્યોર અને પેડિક્યોર બહુ ન કરાવવું જોઈએ, સાથે સંપૂર્ણ સ્વચ્છતાનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નહીંતર નખમાં તેને કારણે ફંગલ અને વાઇરલ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે.

-પ્રોટીનયુક્ત આહાર જેમ કે, દૂધ, ઈંડાં, સાલમન માછલી પણ ફાયદાકારક છે.

ડો. રિંકી કપૂર, ડર્મેટોલોજિસ્ટ

