અચાનક ભયંકર માથાનો દુખાવો થાય તો બેદરકારી ન કરતા, થઈ શકે છે તકલીફ

હેલ્થ ડેસ્ક: જિંદગીમાં ક્યારેય ન થયો હોય તેવો અચાનક માથાનો દુખાવો થાય. આઠ સેકન્ડમાં આ દુખાવો એટલો વધી જાય કે દર્દીને તાત્કાલિક દાખલ કરવા પડે. આ સામાન્ય માથાનો દુખાવો નથી, પરંતુ થંડર ક્લેપ હેડેક છે. આ દુખાવાની સારવારમાં રાખવામાં આવતી બેદરકારી જીવલેણ નીવડી શકે છે. આ એક પ્રકારનો ભાગ્યે જ જોવા મળતો માથાનો દુખાવો છે. 10થી 13 ટકા લોકોમાં રક્તવાહિનીઓ ફાટવાથી આ પ્રકારનો માથાનો દુખાવો જોવા મળે છે. આ એક પ્રકારનું બ્રેઇન હેમરેજ છે. જેનું નિદાન કરવા માટે સીટી સ્કેન અને મગજની એન્જિયોગ્રાફી કરાવવી જરૂરી છે. જેથી માલૂમ પડે કે રક્તવાહિનીઓ ફાટી છે કે કેમ. આ બંને ટેસ્ટ દ્વારા જો દુખાવાના કારણનું નિદાન ન થાય તો એમઆરઆઇ કરાવવામાં આવે છે કે પછી સીએસ એક્ઝામિનેશન કરાવવામાં આવે છે. જો એક વખત રક્તવાહિનીઓ ફાટી જાય તો ફરી પણ ફાટવાનું જોખમ તોળાયેલું રહે છે.

રક્તવાહિનીઓ ફરી ફાટે તો દર્દીને જીવ ગુમાવવાનો વારો પણ આવી શકે છે. પહેલી ‌એન્જિયોગ્રાફીમાં જ ખ્યાલ આવી જતો હોય છે કે થંડર ક્લેપ હેડેક રક્તવાહિની ફૂલવાથી કે ફાટવાથી થયું છે. તેને કોયલિંગ અને સર્જરી કરીને બંધ કરી શકાય છે. જેથી દર્દીને રાહત મળે છે.

બિનાઇન થંડર ક્લેપ હેડેક

કોઈ ચોક્કસ કારણ વિના પણ આ દુખાવો એટલે કે બિનાઇન થંડર ક્લેપ હેડેક થઈ શકે છે. આ દુખાવો ક્યારેક જ થતો હોય છે. અમુક સમય દુખાવો રહ્યા બાદ સારું પણ થઈ જાય છે. પછી ફરી આ દુખાવો જોવા મળતો હોય છે. આ પ્રકારનો દુખાવો કોઈ ગંભીર સમસ્યા નથી. તે માટે યોગ્ય નિદાન થવું જરૂરી છે. જેથી બ્રેઇન હેમરેજના જોખમથી બચી શકાય. માઇગ્રેન હેડેક સામાન્ય રીતે 4થી 72 કલાક રહે છે. જેમાં દર્દીને ઊલટી આવતી હોય તેમ લાગે છે અને તેને પ્રકાશ ગમતો નથી.

રિસ્ક ફેક્ટર

-સાઇનસ થ્રમ્બોસિસ

-માઇગ્રેન

-સાઇનોસાઇટિસ

-સ્ટ્રોક

-સેરિબ્રલ વીનસ થ્રન્બોસિસ

-રક્ત કોશિકાઓનું સંકોચન

યુવાવયની વ્યક્તિઓ અને બ્લડપ્રેશરના દર્દીઓમાં વધુ જોવા મળે છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન આ દુખાવો થવાની શક્યતા છે. ગર્ભાવસ્થા બાદ મગજમાં થ્રન્બ્રોસિસને કારણે પણ આમ થઈ શકે છે, કારણ કે મહિલાઓમાં બ્લડ ક્લોટિંગ પુરુષોની સરખામણીએ વધુ થાય છે.

ડૉ. દિનેશ ખંડેલવાલ, ન્યુરોલોજિસ્ટ, એસએમએસ હોસ્પિટલ, જયપુર

